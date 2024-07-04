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У Євросоюзі мають намір продовжити постачання газу з Росії через Україну, – ЗМІ

Контракт на транзит газу з Росії через Україну спливає наприкінці 2024 року, але у Євросоюзі працюють над тим, щоб продовжити постачання газу.

У Євросоюзі мають намір продовжити постачання газу з Росії через Україну, – ЗМІ
Ілюстративне фото
Фото: EPA-EFE

Декілька європейських країн працюють над тим, щоб продовжити постачання російського газу через Україну до ЄС і після закінчення наприкінці 2024 року відповідного контракту між Києвом та Москвою, пише DW із посиланням на німецьку економічну газету Handelsblatt.

Зокрема, у міністерстві економіки ФРН та Єврокомісії виданню повідомили, що уряд Німеччини та Брюссель ведуть переговори з державами – членами ЄС, які отримують транзитний газ. При цьому Євросоюз розглядає можливість укладання з "Газпромом" контракту на транзит газу через Україну, пише Handelsblatt із посиланням на представницю Єврокомісії.

Незважаючи на війну з Україною, Росія продовжує постачати через її територію газ до таких країн ЄС, як Австрія, Словаччина, Угорщина та Чехія.

Нещодавно Reuters повідомив, що російський газовий монополіст "Газпром" у червні 2024 року збільшив середньодобове постачання природного газу до Європи майже на 23% у порівнянні з 2023 роком. Загальний обсяг експорту природного газу "Газпрому" до Європи цього року становив близько 15,5 млрд кубометрів.

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