Світовий банк включив Україну до категорії країн з доходами вищими за середні

Реальний ВВП України у 2023 році зріс на 5,3% після падіння на 28,8% у 2022 році, підрахували у Світовому банку.

Світовий банк цього року перевів Україну із категорії країн із доходами нижчими за середні до категорії країн із доходами вищими за середні, йдеться у блозі Світового банку.

Так, за паритетом купівельної спроможності показних доходів збільшився з 4270 до 5070 доларів на душу населення.

Зміна класифікації України в бік підвищення стала результатом відновлення економічного зростання у 2023 році (реальний ВВП зріс на 5,3%, після падіння на 28,8% у 2022 році) разом із постійним скороченням населення, яке впало більш ніж на 15% після початку великої війни з РФ.

Ці фактори були додатково посилені зростанням цін на товари та послуги, вироблені всередині країни, що призвело до значного зростання номінального валового національного доходу (ВНД) на душу населення на 18,5%.

Попри те, що українська економіка значно постраждала від вторгнення Росії, реальне зростання у 2023 році було зумовлене будівельною активністю (24,6%), що відображає значне збільшення інвестиційних витрат (52,9%), які підтримують зусилля України з відновлення після триваючих руйнувань.

У країнах з рівнем доходу вище за середній, валовий національний дохід (ВНД) на душу населення складає від 4 516 до 14 005 доларів.