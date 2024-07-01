За програмою Grain From Ukraine з України експортували більше 220 тисяч тонн сільгосппродукції

Це допомогло забезпечити продовольчу безпеку для 8 млн людей.

З моменту започаткування ініціативи Grain From Ukraine восени 2022 року з України відправили 221,41 тис. тонн сільськогосподарської продукції до 10 країн Африки та Азії.

Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

Зокрема, з України експортували 195 тис. тонн пшениці, 22,265 тис. тонн пшеничного борошна та 4,141 тис. тонн колотого гороху.

Це допомогло забезпечити продовольчу безпеку для 8 млн людей.

“Частину нашого продовольства викуповують держави-учасники проекту. Це win-win стратегія: наші міжнародні партнери підтримують українську економіку і одночасно покращують продовольчу ситуацію у світі”, - наголосив Єрмак.

В першій половині 2024 року з України доставили партії пшеничного борошна до Судану, пшениці до Нігерії, колотого гороху до Мавританії, Джибуті, Мозамбіку та Демократичної Республіки Конго. Частина гуманітарних вантажів прямує до Малаві та інших держав-реципієнтів.

Крім того, обговорюються можливі поставки до Гаїті, Чаду, Камеруну, Танзанії, Джибуті та інших країн.