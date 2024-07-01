За програмою Grain From Ukraine з України експортували більше 220 тисяч тонн сільгосппродукції

З моменту започаткування ініціативи Grain From Ukraine восени 2022 року з України відправили 221,41 тис. тонн сільськогосподарської продукції до 10 країн Африки та Азії.
Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.
Зокрема, з України експортували 195 тис. тонн пшениці, 22,265 тис. тонн пшеничного борошна та 4,141 тис. тонн колотого гороху.
Це допомогло забезпечити продовольчу безпеку для 8 млн людей.
“Частину нашого продовольства викуповують держави-учасники проекту. Це win-win стратегія: наші міжнародні партнери підтримують українську економіку і одночасно покращують продовольчу ситуацію у світі”, - наголосив Єрмак.
В першій половині 2024 року з України доставили партії пшеничного борошна до Судану, пшениці до Нігерії, колотого гороху до Мавританії, Джибуті, Мозамбіку та Демократичної Республіки Конго. Частина гуманітарних вантажів прямує до Малаві та інших держав-реципієнтів.
Крім того, обговорюються можливі поставки до Гаїті, Чаду, Камеруну, Танзанії, Джибуті та інших країн.
- За 9 місяців Українським морським коридором експортовано 50 млн тонн вантажів. Попри постійні атаки росіян, українським портовикам вдалося обробити 1737 суден.