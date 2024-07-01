Компанія Boeing викупить свій колишній підрозділ Spirit за $4,7 млрд

Американська авіакосмічна корпорація Boeing домовилася про викуп акцій свого колишнього підрозділу – найбільшої у світі компанії з виробництва авіаконструкцій Spirit AeroSystems за $4,7 млрд.
Про це йдеться в повідомленні Boeing.
Зазначається, що злиття є угодою по всіх акціях за вартістю акціонерного капіталу приблизно в $4,7 млрд, або $37,25 за акцію. Загальна вартість операції - приблизно $8,3 млрд, включаючи останній повідомлений чистий борг Spirit.
Крім того, французький Airbus візьме на себе збитковий європейський бізнес Spirit в обмін на компенсацію.
"Об'єднання компаній – це можливість повернути критично важливу роботу з виробництва літаків Boeing на наші заводи для створення безпечних та якісних літаків для наших клієнтів", - зазначив гендиректор корпорації Девід Келхун.
- Spirit була відокремлена від Boeing у 2005 році шляхом продажу інвестиційній фірмі Onex Corporation. Компанія Boeing давно розмірковувала про її викуп. Рішення діяти було ухвалено в той час, коли Boeing і сама намагається подолати труднощі, що призвели до суттєвого уповільнення виробництва.
- У червні стало відомо, що Boeing розслідує чергову проблему якості своїх літаків. Виявилося, що сотні кріплень були неправильно встановлені на фюзеляжах деяких недоставлених реактивних літаків 787 Dreamliner. Проблема пов’язана з неправильним "затягуванням" на заводі Boeing понад 900 кріпильних елементів на літак.
- Проблеми компанії почалися 2019 року після двох великих авіакатастроф, які забрали життя 346 осіб. Тоді влада багатьох країн світу ввела заборону на використання Boeing 737 MAX через недоліки програмного забезпечення системи автоматизованого пілотування MCAS, і з 2020 року кредитний рейтинг Boeing обвалився.
- У березні Дейв Калхун, який обіймав посаду гендиректора Boeing із 2020, повідомив, що до кінця 2024 року залишить її.