Компанія Boeing викупить свій колишній підрозділ Spirit за $4,7 млрд

Spirit була відокремлена від Boeing ще в 2005 році.

Американська авіакосмічна корпорація Boeing домовилася про викуп акцій свого колишнього підрозділу – найбільшої у світі компанії з виробництва авіаконструкцій Spirit AeroSystems за $4,7 млрд.

Про це йдеться в повідомленні Boeing.

Зазначається, що злиття є угодою по всіх акціях за вартістю акціонерного капіталу приблизно в $4,7 млрд, або $37,25 за акцію. Загальна вартість операції - приблизно $8,3 млрд, включаючи останній повідомлений чистий борг Spirit.

Крім того, французький Airbus візьме на себе збитковий європейський бізнес Spirit в обмін на компенсацію.

"Об'єднання компаній – це можливість повернути критично важливу роботу з виробництва літаків Boeing на наші заводи для створення безпечних та якісних літаків для наших клієнтів", - зазначив гендиректор корпорації Девід Келхун.