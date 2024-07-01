Світовий банк призначив нового керівника програм для України та Молдови

Світовий банк призначив Боба Сома Регіональним директором у справах країн Східної Європи, який базуватиметься в Києві та здійснюватиме керівництво програмами Банку в Україні та Молдові, починаючи з 1 липня.

Про це повідомила пресслужба банку.

Зазначається, що Сом очолюватиме співпрацю Банку з урядами, зацікавленими сторонами та партнерами в цих країнах. Він здійснюватиме нагляд за реалізацією та впровадженням портфельних та інформаційних продуктів, а також тісно співпрацюватиме з IFC та MIGA з метою зміцнення співпраці Світового банку з приватним сектором.

"Я з нетерпінням чекаю на свою нову роль у підтримці України в цей надзвичайно важкий час через вторгнення Росії... Я також з нетерпінням чекаю на співпрацю з усіма нашими партнерами з метою підтримки відновлення України та зміцнення основ її майбутнього розвитку", - сказав він.

Боб Сом - громадянин США, почав працювати у Світовому банку в 1998 році. До того, як обійняти свою нинішню посаду, пан Сом був Директором з фінансового управління та Директором з операційної політики Світового банку у Вашингтоні, округ Колумбія. Він забезпечував стратегічне керівництво та очолював команди, які надавали підтримку країнам Африки, Азії, Латинської Америки та Близького Сходу у придбанні вакцин у рамках реалізації портфеля проектів з протидії COVID-19 на суму 13 мільярдів доларів США. Крім того, він керував оперативною взаємодією з агентствами ООН, які за останні шість років надали фінансування на суму понад 10 мільярдів доларів США.

Сом отримав ступінь магістра міжнародного управління у Школі глобального менеджменту Thunderbird у Фініксі, штат Арізона, та ступінь бакалавра з бізнес адміністрування з додатковим фахом з політології у Дейтонському університеті.

Сом змінив Арупа Банерджі, який обіймав посаду Регіонального директора у справах країн Східної Європи з липня 2020 року.