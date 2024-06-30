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У понеділок графіки відключень знову діятимуть упродовж усієї доби

В Укренерго заявляють, що зросло споживання електрики через спеку.

У понеділок графіки відключень знову діятимуть упродовж усієї доби
Відключення світла
Фото: pixabay

Укренерго оприлюднило інформацію про відключення світла 1 липня.

За інформацією компанії, заходи з обмеження споживання будуть застосовувати упродовж усієї доби.

"Причина - зростання енергоспоживання через спеку", - пояснили у НЕК і закликали економити світло тоді, коли воно є.

  • Раніше голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький попереджав, що з 17 червня ситуація в українській енергосистемі буде відчутно складнішою, а в середині двадцятих чисел червня очікують на додатковий крок зниження потужності на АЕС через ремонтну кампанію.
  • Голова Державної інспекції енергетичного нагляду України Руслан Слободян повідомив, що полегшення ситуації з відключеннями варто очікувати у серпні.
  • Тим часом Кудрицький в інтерв'ю hromadske згодом заявив, що Кабінет Міністрів опрацьовує можливість скасування дії графіків відключень світла для частини прифронтових територій.
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