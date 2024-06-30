У понеділок графіки відключень знову діятимуть упродовж усієї доби

В Укренерго заявляють, що зросло споживання електрики через спеку.

Укренерго оприлюднило інформацію про відключення світла 1 липня.

За інформацією компанії, заходи з обмеження споживання будуть застосовувати упродовж усієї доби.

"Причина - зростання енергоспоживання через спеку", - пояснили у НЕК і закликали економити світло тоді, коли воно є.