АМКУ викрив змову на тендері з закупівлі штор у пасажирські вагони Укрзалізниці

Результат тендеру анульовано, а компаніям заборонили три роки брати участь у закупівлях.

Антимонопольний комітет оштрафував компанії "ІК "Візеріон" та Спецтехекспорт за узгоджені дії щодо спотворення результатів торгів із закупівлі штор у пасажирські вагони Укрзалізниці.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Переможцем у зазначених торгах є ТОВ "ІК "Візеріон", з яким укладено договір на суму 31 617 756 грн з ПДВ.

За порушення законодавства АМКУ наклав на змовників штрафи на загальну суму на 2 911 260 грн. Результат тендеру анульовано, а компаніям заборонили три роки брати участь у закупівлях.

"Виявлені факти свідчили про спільну та скоординовану поведінку компаній під час підготовки та участі в торгах, комунікації між ними та обміні інформацією", - зазначили в Комітеті.

У березні Семеро осіб отримали підозри у завданні 117 млн грн збитків при закупівлі кабелів для Укрзалізниці.