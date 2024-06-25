Травм середньої тяжкості зазнав машиніст та лаборантка.

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Ворог 24 червня атакував залізничну інфраструктуру Донеччини. Внаслідок ворожого обстрілу поранено двох залізничників, пошкоджено інфраструктуру та рухомий склад у Покровську.

Про це повідомили в пресслужбі перевізника.

Травм середньої тяжкості зазнав машиніст та лаборантка. Працівникам надана необхідна медична допомога, вони перебувають у лікарні, стан стабільний.

Крім того, внаслідок обстрілу пошкоджені адміністративні будівлі, контактна мережа, колії, пристрої сигналізації та звʼязку і маневровий локомотив.

Фото: Укрзалізниця Окупанти обстріляли Укрзалізницю

Фото: Укрзалізниця окупанти обстріляли Укрзалізницю

Проте, попри ворожі обстріли, рух потягів продовжується за графіком.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 7 людей загинули, 49 отримали поранення.