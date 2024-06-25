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У Чернігівській області злочинна група вкрала 74 літри нафти державного підприємства

Крадену нафту транспортували на НПЗ.

У Чернігівській області злочинна група вкрала 74 літри нафти державного підприємства
У Чернігівській області зловмисники вкрали нафти на 2,5 млн гривень
Фото: Національна поліція України в Telegram

У Чернігівській області злочинна група незаконно викачала 74 літри нафти у державного підприємства. 

Зловмисники таємно "врізались" у промисловий нафтопровід поруч із місцем видобутку. За два місяці вони вкрали сировини на 2,5 млн гривень, повідомили в Національній поліції України. 

"Вкрадене вивозилося в спеціальних автомобілях до автостоянки у м. Яготин, де правопорушники перекачували нафту помпою у бензовози і транспортували за підробленими документами на нафтопереробний завод в Полтавській області", – йдеться у повідомленні. 

Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі. 

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