У Чернігівській області злочинна група вкрала 74 літри нафти державного підприємства

У Чернігівській області злочинна група незаконно викачала 74 літри нафти у державного підприємства.

Зловмисники таємно "врізались" у промисловий нафтопровід поруч із місцем видобутку. За два місяці вони вкрали сировини на 2,5 млн гривень, повідомили в Національній поліції України.

"Вкрадене вивозилося в спеціальних автомобілях до автостоянки у м. Яготин, де правопорушники перекачували нафту помпою у бензовози і транспортували за підробленими документами на нафтопереробний завод в Полтавській області", – йдеться у повідомленні.

Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.