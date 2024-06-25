Президент продовжив санкції проти Фірташа, Дерипаски та майже 400 олігархів

Також продовжено санкції проти 366 компаній.

Президент України Володимир Зеленський продовжив санкції проти 390 російських олігархів та тих, що пов'язані із РФ. Серед підсанкційних бізнесменів є Дмитро Фірташ та Олег Дерипаска.

Про це йдеться в указі № 376/2024 на сайті ОФісу президента.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 24 червня 2024 року "Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", – йдеться у документі.

Згідно із рішенням, РНБО підтримала внесені Службою безпеки України пропозиції щодо застосування, скасування чи зміни до санкцій.

"Міністерству закордонних справ України поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів", – зазначено у рішенні Ради національної безпеки.

Санкції продовжили на 5 та 10 років.

У травні Зеленський ввів санкції проти низки російських медіа. Серед підсанкційних медіа-компаній “НТВ Плюс”, “Перший канал”, “Звезда” та інші.