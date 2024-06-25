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Держдепартамент США не хоче визнавати Росію спонсором тероризму

Позиція відомства полягає у тому, що санкції є ефективнішими.

Держдепартамент США не хоче визнавати Росію спонсором тероризму
Фото: medium.com

Речник Державного департаменту США Метью Міллер під час брифінгу у Вашингтоні заявив, що його відомство воліло б не визнавати Росію державою-спонсором тероризму.

Як передає Укрінформ, таке рішення нібито "призвело б до негативних наслідків, зокрема гуманітарного характеру".

Натомість у Держдепі вважають ефективнішим способом притягнути Кремль до відповідальності посилення санкцій. 

Міллер пообіцяв, що США будуть і надалі запроваджувати обмеження проти "російських чиновників, російських компаній, експорту, щоб послабити російську військову машину".

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