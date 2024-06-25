Держдепартамент США не хоче визнавати Росію спонсором тероризму

Речник Державного департаменту США Метью Міллер під час брифінгу у Вашингтоні заявив, що його відомство воліло б не визнавати Росію державою-спонсором тероризму.
Як передає Укрінформ, таке рішення нібито "призвело б до негативних наслідків, зокрема гуманітарного характеру".
Натомість у Держдепі вважають ефективнішим способом притягнути Кремль до відповідальності посилення санкцій.
Міллер пообіцяв, що США будуть і надалі запроваджувати обмеження проти "російських чиновників, російських компаній, експорту, щоб послабити російську військову машину".
- У Сенаті США представлено двопартійний законопроєкт щодо визнання РФ країною, що спонсорує тероризм.