У Німеччині у ДТП загинув поліцейський, який супроводжував Орбана

В понеділок, 24 червня, під час супроводу прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана у аеропорт після футбольного матчу, загинув німецький поліцейський.

Про це повідомляє Reuters.

“Загін мотоциклістів дорожньої поліції Штутгарта супроводжував Орбана в аеропорт, коли 69-річний водій BMW, який не знав, що перехрестя закрито для ескорту, спробував повернути, але зіткнувся з чоловіком-офіцером на його мотоциклі”, - йдеться у повідомленні.

Внаслідок удару мотоцикл поліцейського відкинуло на мотоцикл 27-річного колеги.

61-річний офіцер помер від травм у лікарні, молодший офіцер отримав важкі поранення.