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У Німеччині у ДТП загинув поліцейський, який супроводжував Орбана

Ще один поліцейський отримав травму.

У Німеччині у ДТП загинув поліцейський, який супроводжував Орбана
Віктор Орбан на футбольному матчі Угорщини проти Шотландії
Фото: EPA/UPG

В понеділок, 24 червня, під час супроводу прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана у аеропорт після футбольного матчу, загинув німецький поліцейський.

Про це повідомляє Reuters

“Загін мотоциклістів дорожньої поліції Штутгарта супроводжував Орбана в аеропорт, коли 69-річний водій BMW, який не знав, що перехрестя закрито для ескорту, спробував повернути, але зіткнувся з чоловіком-офіцером на його мотоциклі”, - йдеться у повідомленні.

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Внаслідок удару мотоцикл поліцейського відкинуло на мотоцикл 27-річного колеги. 

61-річний офіцер помер від травм у лікарні, молодший офіцер отримав важкі поранення.

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