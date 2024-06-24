Унаслідок російського вторгнення загинуло 479 українських спортсменів

У Мінмолодьспорті та НОК розповіли, якою є актуальна інформація щодо кількості загиблих спортсменів та знищеної спортивної інфраструктури внаслідок вторгнення Росії.

Внаслідок російського вторгнення загинуло 479 українських спортсменів, 518 об’єктів спортивної інфраструктури знищено або суттєво пошкоджено.

Про це повідомили виконувач обов’язків міністра молоді та спорту Матвій Бідний та віцепрезидент Національного олімпійського комітету Олександр Крикун.

Фото: Мінмолодьспорту Виконувач обов’язків міністра молоді та спорту Матвій Бідний

З-поміж загиблих спортсменів були представники спорту вищих досягнень, зокрема 13 чемпіонів Європи та світу, щонайменше 50 атлетів загинули внаслідок воєнних злочинів російських окупаційних військ. Серед зруйнованих Росією спортивних об’єктів, зокрема, 15 баз олімпійської підготовки.

В.о міністра Матвій Бідний наголосив на тому, що дії Росії – це "не лише удари по українському спорту, а і по українській ідентичності". Він закликав світову спільноту об’єднатися у підтримці України та засудити воєнні злочини Росії.