Удари ворога по енергетиці й західні інвестиції в український ВПК
Удари ворога по енергетиці й західні інвестиції в український ВПК
Дрони СБУ уразили чотири російських кораблі завдяки дистанційному мінуванню, - WSJ
Дрони СБУ уразили чотири російських кораблі завдяки дистанційному мінуванню, - WSJ
Буданов про ситуацію на сході України: Ситуація досить складна, так буде щонайменше місяць
Буданов про ситуацію на сході України: Ситуація досить складна, так буде щонайменше місяць
Зливостоки не на часі. Чому Київ регулярно підтоплює
Зливостоки не на часі. Чому Київ регулярно підтоплює
Патрульна поліція Одещини прокоментувала затримання двох колишніх співробітників
Патрульна поліція Одещини прокоментувала затримання двох колишніх співробітників
Як реально працює система трансплантації органів в Україні: інтерв’ю з «батьком» цього напрямку в МОЗ Василем Стрілкою
Як реально працює система трансплантації органів в Україні: інтерв’ю з «батьком» цього напрямку в МОЗ Василем Стрілкою
У Нацполіції формуються нові бригади, які найближчим часом підсилять Сили оборони
У Нацполіції формуються нові бригади, які найближчим часом підсилять Сили оборони
У ВМС пояснили, чому окупанти не застосовують весь арсенал "Калібрів" під час обстрілів
У ВМС пояснили, чому окупанти не застосовують весь арсенал "Калібрів" під час обстрілів
Військово-морські Сили разом із СБУ знищили склад "Шахедів" у Краснодарському краї
Військово-морські Сили разом із СБУ знищили склад "Шахедів" у Краснодарському краї
ГоловнаСпорт

Унаслідок російського вторгнення загинуло 479 українських спортсменів

У Мінмолодьспорті та НОК розповіли, якою є актуальна інформація щодо кількості загиблих спортсменів та знищеної спортивної інфраструктури внаслідок вторгнення Росії.

Унаслідок російського вторгнення загинуло 479 українських спортсменів
Приспущений державний прапор України
Фото: www.0629.com.ua

Внаслідок російського вторгнення загинуло 479 українських спортсменів, 518 об’єктів спортивної інфраструктури знищено або суттєво пошкоджено.

Про це повідомили виконувач обов’язків міністра молоді та спорту Матвій Бідний та віцепрезидент Національного олімпійського комітету Олександр Крикун.

Виконувач обов’язків міністра молоді та спорту Матвій Бідний
Фото: Мінмолодьспорту
Виконувач обов’язків міністра молоді та спорту Матвій Бідний

З-поміж загиблих спортсменів були представники спорту вищих досягнень, зокрема 13 чемпіонів Європи та світу, щонайменше 50 атлетів загинули внаслідок воєнних злочинів російських окупаційних військ. Серед зруйнованих Росією спортивних об’єктів, зокрема, 15 баз олімпійської підготовки. 

В.о міністра Матвій Бідний наголосив на тому, що дії Росії – це "не лише удари по українському спорту, а і по українській ідентичності". Він закликав світову спільноту об’єднатися у підтримці України та засудити воєнні злочини Росії.

  • Нагадаємо, Нацпол представив у Гаазі результати розслідування воєнних злочинів в Україні.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies