Євро-2024: Бельгія перемогла Румунію та піднялася на другу сходинку групи

Бельгія здобула перемогу над Румунією (2:0) у другому турі групи Е на Євро-2024, повідомляє УЄФА.

Бельгійці з перших хвилин почали тиснути на суперника, пресингуючи. На 2 хвилині Лукаку отримав м’яч у штрафному майданчику румунів та відпасував під удар Тілемансу: Юрі потужним пострілом поцілив у лівий кут – 1:0. Упродовж першого тайму збірна Румунії мала можливість зрівняти рахунок, але голкіпер Бельгії Кастельс здійснив декілька сейвів.

Фото: EPA/UPG Юрі Тілеманс (по центру) з Бельгії святкує забитий гол під час футбольного матчу групи E Євро-2024 між Бельгією та Румунією в Кельні, Німеччина. Фото: EPA/UPG Джеремі Доку з Бельгії проти Денніса Мана з Румунії під час футбольного матчу групи E Євро-2024 між Бельгією та Румунією в Кельні, Німеччина. Фото: EPA/UPG Денніс Ман з Румунії (по центру), Джеремі Доку з Бельгії (ліворуч) та Кевін де Брюйне (праворуч) під час футбольного матчу групи E Євро-2024 між Бельгією та Румунією в Кельні, Німеччина. Фото: EPA/UPG Воротар Коен Кастельс з Бельгії робить сейв під час футбольного матчу групи E Євро-2024 між Бельгією та Румунією в Кельні, Німеччина. Фото: EPA/UPG Тімоті Кастань з Бельгії (ліворуч) проти Нікусора Банку з Румунії під час футбольного матчу групи E Євро-2024 між Бельгією та Румунією в Кельні, Німеччина. Фото: EPA/UPG Ян Вертонген (ліворуч) з Бельгії та Деніс Драгус з Румунії під час футбольного матчу групи E Євро-2024 між Бельгією та Румунією в Кельні, Німеччина. Фото: EPA/UPG Кевін де Брюйне (праворуч) з Бельгії забиває гол під час футбольного матчу групи E Євро-2024 між Бельгією та Румунією в Кельні, Німеччина. Фото: EPA/UPG Андрей Ратіу з Румунії (ліворуч) та Джеремі Доку з Бельгії під час футбольного матчу групи E Євро-2024 між Бельгією та Румунією в Кельні, Німеччина.

У другому таймі на 80 хвилині Кевін де Брюйне відгукнувся на пас голкіпера Кастельса через усе поле, вийшов на ворота суперників та пробив, подвоївши перевагу своєї команди.

Після другого туру групового етапу у всіх чотирьох команд квартету Е по 3 пункти.

Ситуація у групі Е: 1. Румунія (3 очки, +1 – різниця забитих і пропущених голів), 2. Бельгія (3, +1), 3. Словаччина (3, 0), 4. Україна (3, -2).

У третьому турі Україна зіграє проти Бельгії, а Словаччина – проти Румунії.

Нагадаємо, збірна України здобула перемогу над Словаччиною (2:1) у другому турі групового етапу Євро-2024. Детально про матч – у матеріалі LB.ua.