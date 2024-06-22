В Україні була масштабна повітряна тривога через загрозу крилатих ракет (доповнено)
В Україні була масштабна повітряна тривога через загрозу крилатих ракет (доповнено)
Хабарники проти розвідки: хто розколює армію та спецслужби?
Хабарники проти розвідки: хто розколює армію та спецслужби?
Плетенчук: Росія почала запускати ракети по Україні з Азовського моря
Плетенчук: Росія почала запускати ракети по Україні з Азовського моря
WP: США не дозволяють Україні вражати ключові аеродроми РФ
WP: США не дозволяють Україні вражати ключові аеродроми РФ
У Нацполіції формуються нові бригади, які найближчим часом підсилять Сили оборони
У Нацполіції формуються нові бригади, які найближчим часом підсилять Сили оборони
На Прикарпатті російська ракета зруйнувала корпуси навчального закладу
На Прикарпатті російська ракета зруйнувала корпуси навчального закладу
Росіяни скинули чотири КАБи на житловий будинок у Харкові, є жертви (оновлено, додано фото)
Росіяни скинули чотири КАБи на житловий будинок у Харкові, є жертви (оновлено, додано фото)
​Пакт Путіна — Кім Чен Ина і його наслідки
​Пакт Путіна — Кім Чен Ина і його наслідки
Президент Польщі вважає проблемою пріоритет України в отриманні ракет до Patriot
Президент Польщі вважає проблемою пріоритет України в отриманні ракет до Patriot
ГоловнаСпорт

Євро-2024: Бельгія перемогла Румунію та піднялася на другу сходинку групи

Українці опустилися на останнє місце квартету E.

Євро-2024: Бельгія перемогла Румунію та піднялася на другу сходинку групи
Фото: EPA/UPG

Бельгія здобула перемогу над Румунією (2:0) у другому турі групи Е на Євро-2024, повідомляє УЄФА.

Бельгійці з перших хвилин почали тиснути на суперника, пресингуючи. На 2 хвилині Лукаку отримав м’яч у штрафному майданчику румунів та відпасував під удар Тілемансу: Юрі потужним пострілом поцілив у лівий кут – 1:0. Упродовж першого тайму збірна Румунії мала можливість зрівняти рахунок, але голкіпер Бельгії Кастельс здійснив декілька сейвів.

Юрі Тілеманс (по центру) з Бельгії святкує забитий гол під час футбольного матчу групи E Євро-2024 між Бельгією та Румунією в Кельні, Німеччина.
Фото: EPA/UPG
Юрі Тілеманс (по центру) з Бельгії святкує забитий гол під час футбольного матчу групи E Євро-2024 між Бельгією та Румунією в Кельні, Німеччина.
Джеремі Доку з Бельгії проти Денніса Мана з Румунії під час футбольного матчу групи E Євро-2024 між Бельгією та Румунією в Кельні, Німеччина.
Фото: EPA/UPG
Джеремі Доку з Бельгії проти Денніса Мана з Румунії під час футбольного матчу групи E Євро-2024 між Бельгією та Румунією в Кельні, Німеччина.
Денніс Ман з Румунії (по центру), Джеремі Доку з Бельгії (ліворуч) та Кевін де Брюйне (праворуч) під час футбольного матчу групи E Євро-2024 між Бельгією та Румунією в Кельні, Німеччина.
Фото: EPA/UPG
Денніс Ман з Румунії (по центру), Джеремі Доку з Бельгії (ліворуч) та Кевін де Брюйне (праворуч) під час футбольного матчу групи E Євро-2024 між Бельгією та Румунією в Кельні, Німеччина.
Воротар Коен Кастельс з Бельгії робить сейв під час футбольного матчу групи E Євро-2024 між Бельгією та Румунією в Кельні, Німеччина.
Фото: EPA/UPG
Воротар Коен Кастельс з Бельгії робить сейв під час футбольного матчу групи E Євро-2024 між Бельгією та Румунією в Кельні, Німеччина.
Тімоті Кастань з Бельгії (ліворуч) проти Нікусора Банку з Румунії під час футбольного матчу групи E Євро-2024 між Бельгією та Румунією в Кельні, Німеччина.
Фото: EPA/UPG
Тімоті Кастань з Бельгії (ліворуч) проти Нікусора Банку з Румунії під час футбольного матчу групи E Євро-2024 між Бельгією та Румунією в Кельні, Німеччина.
Ян Вертонген (ліворуч) з Бельгії та Деніс Драгус з Румунії під час футбольного матчу групи E Євро-2024 між Бельгією та Румунією в Кельні, Німеччина.
Фото: EPA/UPG
Ян Вертонген (ліворуч) з Бельгії та Деніс Драгус з Румунії під час футбольного матчу групи E Євро-2024 між Бельгією та Румунією в Кельні, Німеччина.
Кевін де Брюйне (праворуч) з Бельгії забиває гол під час футбольного матчу групи E Євро-2024 між Бельгією та Румунією в Кельні, Німеччина.
Фото: EPA/UPG
Кевін де Брюйне (праворуч) з Бельгії забиває гол під час футбольного матчу групи E Євро-2024 між Бельгією та Румунією в Кельні, Німеччина.
Андрей Ратіу з Румунії (ліворуч) та Джеремі Доку з Бельгії під час футбольного матчу групи E Євро-2024 між Бельгією та Румунією в Кельні, Німеччина.
Фото: EPA/UPG
Андрей Ратіу з Румунії (ліворуч) та Джеремі Доку з Бельгії під час футбольного матчу групи E Євро-2024 між Бельгією та Румунією в Кельні, Німеччина.

У другому таймі на 80 хвилині Кевін де Брюйне відгукнувся на пас голкіпера Кастельса через усе поле, вийшов на ворота суперників та пробив, подвоївши перевагу своєї команди. 

Після другого туру групового етапу у всіх чотирьох команд квартету Е по 3 пункти. 

Ситуація у групі Е: 1. Румунія (3 очки, +1 – різниця забитих і пропущених голів), 2. Бельгія (3, +1), 3. Словаччина (3, 0), 4. Україна (3, -2).

У третьому турі Україна зіграє проти Бельгії, а Словаччина – проти Румунії.

Нагадаємо, збірна України здобула перемогу над Словаччиною (2:1) у другому турі групового етапу Євро-2024. Детально про матч – у матеріалі LB.ua

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies