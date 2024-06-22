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Євро-2024: Нідерланди та Франція зіграли внічию

Команди завершили матч без забитих м’ячів.

Євро-2024: Нідерланди та Франція зіграли внічию
Фото: EPA/UPG

Нідерланди поділили очки з Францією (0:0) у другому турі групового етапу Євро-2024, повідомляє УЄФА.

Гру пропустив форвард французів Кіліан Мбаппе, який отримав пошкодження носа у минулому матчі збірної з Австрією.

Після нічиєї Нідерланди та Франція посідають відповідно перше і друге місце групи D з 4 очками в активі.

В іншому поєдинку квартету D Нідерланди здолали Польщу (2:1).

Нагадаємо, збірна України з футболу здобула вольову перемогу над Словаччиною (2:0) у другому турі групового етапу Євро-2024.

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