Євро-2024: Нідерланди та Франція зіграли внічию

Нідерланди поділили очки з Францією (0:0) у другому турі групового етапу Євро-2024, повідомляє УЄФА.

Гру пропустив форвард французів Кіліан Мбаппе, який отримав пошкодження носа у минулому матчі збірної з Австрією.

Після нічиєї Нідерланди та Франція посідають відповідно перше і друге місце групи D з 4 очками в активі.

В іншому поєдинку квартету D Нідерланди здолали Польщу (2:1).

Нагадаємо, збірна України з футболу здобула вольову перемогу над Словаччиною (2:0) у другому турі групового етапу Євро-2024.