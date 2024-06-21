Федецький: «У матчі зі словаками потрібно продемонструвати зуби»

Ексфутболіст збірної України Артем Федецький розповів LB.ua, як національна команда може перемогти Словаччину на Євро-2024.

«Щоб не повторити результат минулого матчу, потрібно показати характер. Він у нашої збірної точно є. У нас у складі грають індивідуально сильні футболісти з досвідом виступу на найвищому рівні. Варто всього лиш додати характеру і єдності команди. Наша національна збірна завжди демонструвала зуби, тому у матчі зі словаками варто це зробити», – сказав Артем.

За словами Федецького, збірна Словаччини у першому матчі на Євро виглядала цілісною командою, на відміну від збірної України.

«Словаки ж у першому матчі обіграли збірну Бельгії, а це найкраще описує їхню дисципліну. У футболі кажуть, що дисципліна б’є клас. Якщо проводити паралель між нашим першим матчем і першим матчем Словаччини, то наш майбутній суперник виглядав цілісною командою. Чи є сенс говорити, хто фаворит, якщо все вирішиться саме на футбольному полі. Важливо, щоб саме там ми виглядали фаворитом, щоб ми не виглядали інтелігентами. У нас немає часу на розгойдування – лише холодний розум і гаряче серце. Нас нічого не влаштує, окрім перемоги», – наголосив колишній футболіст.

Про те, чому матч зі словаками є найважливішим для України на Євро – в матеріалі LB.ua.

Нагадаємо, поєдинок Словаччина – Україна розпочнеться о 16:00.