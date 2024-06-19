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Желтяков – про перемогу на Чемпіонаті Європи: «Сподіваюся, що мотивував усю команду на здобуття медалей»

Перемога на дорослому ЧЄ – перша у кар'єрі плавця.

Желтяков – про перемогу на Чемпіонаті Європи: «Сподіваюся, що мотивував усю команду на здобуття медалей»
Олександр Желтяков (по центру) на п'єдесталі після нагородження.
Фото: EPA/UPG

Український плавець Олександр Желтяков у розмові з LB.ua поділився враженнями від перемоги на Чемпіонаті Європи з водних видів спорту на дистанції 200 метрів на спині.

«Я одразу не зрозумів, що виграв. Але щойно побачив, то було дуже цікаво дізнатись, який результат показали мої суперники. Це «золото» дуже важливе для мене, для мого тренера і для всієї нашої команди. Я сподіваюсь, що мотивував усю команду наших плавців на здобуття інших медалей. Особисто для мене це «золото» є дуже несподіваним. Я побив рекорд України – це дуже важливо»,  – сказав плавець.

Желтяков також наголосив, що після європейської першості всі сили докладатиме для підготовки до Олімпіади в Парижі.

«Цей Чемпіонат Європи – останні змагання перед Олімпіадою в Парижі. Після цих змагань їдемо на тренувальний збір в Іспанію,  де будемо готуватись, щоб у Парижі показати все, що потрібно. Очікувань від Олімпійських ігор у мене немає. Завжди потрібно бути впевненим у собі, адже це – спорт. На Олімпіаді потрібно робити свою роботу з максимальним задоволенням і бути готовим до різних результатів», – підсумував Олександр.

Чемпіонат Європи з водних видів спорту триватиме у сербському Белграді до 23 червня.

Нагадаємо, золоту медаль європейської першості також здобув Михайло Романчук. Він приплив першим на дистанції 800 метрів вільним стилем.

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