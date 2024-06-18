Що робити, якщо хтось тоне: МОЗ пояснило алгоритм домедичної допомоги на воді

Якщо ви бачите, що хтось тоне, важливо діяти швидко і рішуче, та при цьому – правильно і безпечно. Адже від ваших дій може залежати не тільки життя людини, а іноді й ваше.

МОЗ радить алгоритм дій, який слід пам’ятати на випадок, коли побачите, що людина тоне. Адже за даними ДСНС, станом на 30 травня від початку року на водоймах України загинули 294 людини, з них 19 – діти.

У світі утоплення є третьою провідною причиною смерті від ненавмисних травм. Найчастіше люди гинуть внаслідок порушення правил поводження у воді.

1. Оцініть ситуацію та викличте рятувальні служби.

Перш ніж кидатися на допомогу, переконайтесь у власній безпеці. Негайно викличте медиків та рятувальників, можна за номерами 103, 102, 112.

2. Що робити до прибуття допомоги?

За можливості киньте людині рятувальний засіб. Підпливати до тих, хто тоне, треба зі спини, при цьому варто користуватися рятувальним жилетом або засобами, які допоможуть утримуватися на воді.

Заспокойте і поясніть людині, що ви надасте їй допомогу.

Якщо людина у воді без свідомості, переверніть її на спину, перевірте, чи дихає. Якщо так – обережно пливіть з нею її до берега. Краще це робити разом із кимось.

3. Як транспортувати людину до берега?

Захопіть її так, щоб голова залишалася над водою – найкраще підняти під пахви зі спини. Спокійно пливіть до берега, тримаючи людину на поверхні води з врахуванням можливого пошкодження шийного відділу хребта.

4. Як надавати домедичну допомогу?

Перевірте, чи людина дихає. Дотримуйтеся принципу «чую, бачу, відчуваю»: прислухайтеся до дихання («чую»), подивіться, чи рухається грудна клітка («бачу»), відчуйте, чи дихає людина, наблизивши до її рота щоку («відчуваю»).

Якщо так: покладіть її спиною на рівну тверду поверхню; розігніть голову та виведіть нижню щелепу (якщо впевнені, що людина не зазнала травми хребта); очистьте рот від бруду та піску.

Якщо людина НЕ дихає, виконайте пʼять «рятувальних вдихів»: затисніть їй ніс та видихніть повітря в рот до підйому грудної стінки; повторіть пʼять разів.

Маленьким дітям штучне дихання можна проводити, одночасно вдуваючи повітря в рот та ніс.

Перевірте, чи з’явилося дихання. Якщо ні – розпочинайте натискання на грудну клітку:

покладіть долоні (одна на одну) на середину грудної клітки постраждалого; випряміть руки в ліктях і натисніть на них вагою власного тіла; зробіть 30 натискань; повторіть два штучні вдихи.

Продовжуйте цикли «30 натискань – два вдихи» до прибуття медиків або поки людина не почне дихати самостійно. Якщо постраждала дитина, проводьте реанімаційні заходи у співвідношенні 15 натискань – два вдихи.

Якщо не можете виконувати штучні вдихи «рот до рота», проводьте лише натискання на грудну клітку. Якщо людина прийшла до тями до приїзду лікарів, її слід зігріти. Не залишайте її наодинці. За можливості перемістіть людину на суху поверхню, накрийте її сухою теплою ковдрою і дочекайтеся прибуття медиків.

Власні правила безпеки на воді

Про що потрібно пам’ятати, якщо ви вирішили «освіжитися» в літню спеку у місцевій водоймі: