«Сезон» почався. У травні 16 людей потрапили до лікарень із ботулізмом – переважно після домашніх риби та м’яса

Випадки зафіксовані у Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Миколаївській, Черкаській, Чернівецькій областях та Києві.
Про це повідомляє МОЗ.
Ботулізм має чітко виражену сезонність. Підйом захворюваності спостерігається у травні–червні.
Ймовірною причиною хвороби в усіх випадках стали продукти домашнього виробництва: домашні паштети, вʼялена риба та мʼясо.
14-м пацієнтам ввели протиботулічну сироватку. Наразі її мають усі області.
Ботулізм — важке харчове отруєння, яке може закінчитися смертю. Викликає захворювання токсин, який продукується бактерією Clostridium botulinum в м’ясних, рибних, грибних чи овочевих консервах, виготовлених в домашніх умовах, в’яленому м’ясі чи рибі, у будь-яких виробах з м’яса (ковбаси, шинки) тощо.
Через 12-36 годин після потрапляння токсину в організм людини виникають такі симптоми:
- м’язова слабкість (важко рухатися, говорити, дихати),
- сильно виражена сухість у роті,
- нечіткий зір (немов «сітка» або «туман» перед очима) та/або виражене двоїння предметів.
Ботулінічний токсин блокує сигнал до скорочення м’язів і викликає їхній параліч. У разі повного паралічу дихання людина може померти.
Токсин, що викликає ботулізм, не можна визначити за кольором або смаком, адже зазвичай консерви та інші продукти, в яких є збудник, не змінюють вигляду. Пакування у вакуум риби чи копченого м’яса не гарантує безпеки.
Тому важливо вживати у їжу тільки сертифіковану продукцію, виготовлену за санітарними вимогами. Зберігати чи перевозити ковбаси, шинку, вуджену рибу тощо треба лише в холодильнику.