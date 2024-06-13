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ГоловнаЗдоров'я

«Сезон» почався. У травні 16 людей потрапили до лікарень із ботулізмом – переважно після домашніх риби та м’яса

Судячи з заяви МОЗ, «сезон» ботулізму в Україні можна вважати відкритим.

Випадки зафіксовані у Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Миколаївській, Черкаській, Чернівецькій областях та Києві.

Про це повідомляє МОЗ.

Ботулізм має чітко виражену сезонність. Підйом захворюваності спостерігається у травні–червні.

Ймовірною причиною хвороби в усіх випадках стали продукти домашнього виробництва: домашні паштети, вʼялена риба та мʼясо.

14-м пацієнтам ввели протиботулічну сироватку. Наразі її  мають усі області. 

Ботулізм — важке харчове отруєння, яке може закінчитися смертю. Викликає захворювання токсин, який продукується бактерією Clostridium botulinum в м’ясних, рибних, грибних чи овочевих консервах, виготовлених в домашніх умовах, в’яленому м’ясі чи рибі, у будь-яких виробах з м’яса (ковбаси, шинки) тощо. 

Через 12-36 годин після потрапляння токсину в організм людини виникають такі симптоми:

  • м’язова слабкість (важко рухатися, говорити, дихати),
  • сильно виражена сухість у роті,
  • нечіткий зір (немов «сітка» або «туман» перед очима) та/або виражене двоїння предметів.

Чому риба може викликати ботулізм, пояснює ЦГЗ
Фото: Центр громадського здоров'я
Чому риба може викликати ботулізм, пояснює ЦГЗ

Симптоми ботулізму
Фото: Центр громадського здоров'я
Симптоми ботулізму

Ботулінічний токсин блокує сигнал до скорочення м’язів і викликає їхній параліч. У разі повного паралічу дихання людина може померти.

Токсин, що викликає ботулізм, не можна визначити за кольором або смаком, адже зазвичай консерви та інші продукти, в яких є збудник, не змінюють вигляду. Пакування у вакуум риби чи копченого м’яса не гарантує безпеки.

Тому важливо вживати у їжу тільки сертифіковану продукцію, виготовлену за санітарними вимогами. Зберігати чи перевозити ковбаси, шинку, вуджену рибу тощо треба лише в холодильнику.

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