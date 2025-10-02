Якщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
Експрезидент Сирії Асад потрапив до російської лікарні після ймовірного отруєння

Його стан стабільний, Асада охороняють спецслужби РФ.

Експрезидент Сирії Асад потрапив до російської лікарні після ймовірного отруєння
Башар Асад
Фото: UPA/UPG

Колишній президент Сирії Башар Асад, який від грудня 2024 року перебуває в Росії, опинився у лікарні під Москвою після ймовірної спроби отруєння, передає RMF24 з посиланням на SOHR.

Асад у тяжкому стані був госпіталізований, але 29 вересня його виписали, нині він почувається стабільно. Єдиним відвідувачем у лікарні був його молодший брат.

SOHR заявляє, що отруєння могло бути спрямоване на дискредитацію Кремля і створення враження про причетність Росії до можливої смерті Асада.

  • Після усунення від влади наприкінці 2024 року Асад отримав політичний притулок у Росії разом із сім’єю. Відтоді він не з’являється на публіці й перебуває під охороною спецслужб РФ.
  • Нова сирійська влада вимагають його екстрадиції, однак Москва відмовляється. 
  • За оцінкою Держдепартаменту США, статки родини Асада сягають 2 млрд доларів. 
  • Британське видання Daily Mail писало, що сім’я за останні роки придбала щонайменше 20 апартаментів у Москві загальною вартістю близько 30 млн фунтів.
