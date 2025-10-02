Експрезидент Сирії Асад потрапив до російської лікарні після ймовірного отруєння

Колишній президент Сирії Башар Асад, який від грудня 2024 року перебуває в Росії, опинився у лікарні під Москвою після ймовірної спроби отруєння, передає RMF24 з посиланням на SOHR.
Асад у тяжкому стані був госпіталізований, але 29 вересня його виписали, нині він почувається стабільно. Єдиним відвідувачем у лікарні був його молодший брат.
SOHR заявляє, що отруєння могло бути спрямоване на дискредитацію Кремля і створення враження про причетність Росії до можливої смерті Асада.
- Після усунення від влади наприкінці 2024 року Асад отримав політичний притулок у Росії разом із сім’єю. Відтоді він не з’являється на публіці й перебуває під охороною спецслужб РФ.
- Нова сирійська влада вимагають його екстрадиції, однак Москва відмовляється.
- За оцінкою Держдепартаменту США, статки родини Асада сягають 2 млрд доларів.
- Британське видання Daily Mail писало, що сім’я за останні роки придбала щонайменше 20 апартаментів у Москві загальною вартістю близько 30 млн фунтів.