Експрезидент Сирії Асад потрапив до російської лікарні після ймовірного отруєння

Колишній президент Сирії Башар Асад, який від грудня 2024 року перебуває в Росії, опинився у лікарні під Москвою після ймовірної спроби отруєння, передає RMF24 з посиланням на SOHR.

Асад у тяжкому стані був госпіталізований, але 29 вересня його виписали, нині він почувається стабільно. Єдиним відвідувачем у лікарні був його молодший брат.

SOHR заявляє, що отруєння могло бути спрямоване на дискредитацію Кремля і створення враження про причетність Росії до можливої смерті Асада.