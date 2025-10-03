У Женеві п’ятеро поліцейських поранені на акції підтримки затриманої флотилії до Гази

Швейцарська поліція повідомила у п’ятницю, що п’ятеро її співробітників отримали поранення під час сутичок у Женеві, де правоохоронці застосували сльозогінний газ і водомети проти протестувальників, які вийшли на марш на підтримку флотилії до Гази, перехопленої Ізраїлем.
Про це пише Reuters.
Спочатку мирна акція за участю близько 3 000 людей, яка заблокувала рух у центрі міста, у четвер увечері переросла в сутички.
Подібні конфронтації для Швейцарії є рідкістю, хоча акції на підтримку Гази там набирають обертів.
Перехоплення флотилії Ізраїлем викликало протести також у Цюриху й Берні, а також в Італії та Колумбії.
Одну людину затримали, триває розслідування щодо інциденту.
- Цього тижня ізраїльські сили зупинили близько 40 човнів, які намагалися прорвати блокаду Гази та доставити допомогу до палестинської території. На борту перебувало понад 450 іноземних активістів, серед них — кілька громадян Швейцарії та шведська екоактивістка Ґрета Тунберґ.
- Організатори "Глобальної флотилії" звинуватили Ізраїль в атаці на цивільні кораблі та незаконній ізоляції Гази з метою продовження голоду.