У Женеві п’ятеро поліцейських поранені на акції підтримки затриманої флотилії до Гази

Швейцарська поліція повідомила у п’ятницю, що п’ятеро її співробітників отримали поранення під час сутичок у Женеві, де правоохоронці застосували сльозогінний газ і водомети проти протестувальників, які вийшли на марш на підтримку флотилії до Гази, перехопленої Ізраїлем.

Про це пише Reuters.

Спочатку мирна акція за участю близько 3 000 людей, яка заблокувала рух у центрі міста, у четвер увечері переросла в сутички.

Подібні конфронтації для Швейцарії є рідкістю, хоча акції на підтримку Гази там набирають обертів.

Перехоплення флотилії Ізраїлем викликало протести також у Цюриху й Берні, а також в Італії та Колумбії.

Одну людину затримали, триває розслідування щодо інциденту.