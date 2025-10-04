Англіканську церкву вперше в історії очолить жінка

Король Великої Британії Чарльз ІІІ погодив кандидатуру Сари Маллаллі на посаду Архієпископа Кентерберійського - духовного очільника Англіканської церкви.

Як повідомляє сайт релігійної організації, це перший випадок в історії, коли її очолюватиме жінка. Інтронізація 106-го Архієпископа Кентерберійського відбудеться у березні 2026 року.

На відміну від католицизму, англіканці практикують священництво для обох статей та не вимагають від кліриків целібату. Сара Маллаллі заміжня, у неї двоє дітей. Колись вона працювала медсестрою, що піклувалася за онкохворими, і навіть отримала Орден Британської імперії та звання почесної Дами (аналог титулу Сера) за відданість медсестринській справі.

У 2018 році Маллаллі стала першою жінкою-єпископом Лондона, її інтронізація відбулася у головному храмі британської столиці - соборі Святого Павла.