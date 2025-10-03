У Женеві поліція застосувала сльозогінний газ та водяні гармати проти учасників акції на підтримку флотилії до Гази

До протесту приєдналося близько 3 тис. людей, переважно дорослих та молодих чоловіків.

Акція на підтримку флотилії до Смуги Гази, Женева, 2 жовтня 2025 року

Ввечері 2 жовтня в Женеві, Швейцарія, поліція розпилила сльозогінний газ на протестувальників, які йшли маршем на підтримку флотилії до Смуги Гази.

Про це повідомляє Reuters.

Речник поліції Женеви Александр Брайє повідомив, що до протесту приєдналося близько 3 тис. людей, переважно дорослих та молодих чоловіків.

“Нам довелося застосувати заходи контролю, включаючи сльозогінний газ та водяні гармати”, – сказав він.

Речник поліції додав, що протестувальники не носили небезпечної зброї, але “кидали речі”, завдаючи шкоди майну, і наносили графіті.

“У великих містах слід очікувати великих протестів, але не щодня нам доводиться вдаватися до таких контрольних заходів”, - додав Брайє.