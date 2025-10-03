У Женеві поліція застосувала сльозогінний газ та водяні гармати проти учасників акції на підтримку флотилії до Гази

Якщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
ЕксклюзивЯкщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
ЕксклюзивВ інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
ГоловнаСвіт

У Женеві поліція застосувала сльозогінний газ та водяні гармати проти учасників акції на підтримку флотилії до Гази

До протесту приєдналося близько 3 тис. людей, переважно дорослих та молодих чоловіків.

У Женеві поліція застосувала сльозогінний газ та водяні гармати проти учасників акції на підтримку флотилії до Гази
Акція на підтримку флотилії до Смуги Гази, Женева, 2 жовтня 2025 року
Фото: EPA/UPG

Ввечері 2 жовтня в Женеві, Швейцарія, поліція розпилила сльозогінний газ на протестувальників, які йшли маршем на підтримку флотилії до Смуги Гази.

Про це повідомляє Reuters.

Речник поліції Женеви Александр Брайє повідомив, що до протесту приєдналося близько 3 тис. людей, переважно дорослих та молодих чоловіків.

“Нам довелося застосувати заходи контролю, включаючи сльозогінний газ та водяні гармати”, – сказав він.

Речник поліції додав, що протестувальники не носили небезпечної зброї, але “кидали речі”, завдаючи шкоди майну, і наносили графіті.

“У великих містах слід очікувати великих протестів, але не щодня нам доводиться вдаватися до таких контрольних заходів”, - додав Брайє.

  • Ізраїльські військові зупинили кораблі проєкту "Глобальна флотилія Сумуд", які прямували до Смуги Гази із гуманітарною місією.
  • Серед затриманих військовими опинилася відома шведська екологічна активістка Грета Тунберг, яка вже не вперше намагалася потрапити морем до Гази.
  • Організатори "Глобальної флотилії" звинуватили Ізраїль в атаці на цивільні кораблі та незаконній ізоляції Гази з метою продовження голоду. 
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies