У Женеві поліція застосувала сльозогінний газ та водяні гармати проти учасників акції на підтримку флотилії до Гази

Ввечері 2 жовтня в Женеві, Швейцарія, поліція розпилила сльозогінний газ на протестувальників, які йшли маршем на підтримку флотилії до Смуги Гази.
Про це повідомляє Reuters.
Речник поліції Женеви Александр Брайє повідомив, що до протесту приєдналося близько 3 тис. людей, переважно дорослих та молодих чоловіків.
“Нам довелося застосувати заходи контролю, включаючи сльозогінний газ та водяні гармати”, – сказав він.
Речник поліції додав, що протестувальники не носили небезпечної зброї, але “кидали речі”, завдаючи шкоди майну, і наносили графіті.
“У великих містах слід очікувати великих протестів, але не щодня нам доводиться вдаватися до таких контрольних заходів”, - додав Брайє.
- Ізраїльські військові зупинили кораблі проєкту "Глобальна флотилія Сумуд", які прямували до Смуги Гази із гуманітарною місією.
- Серед затриманих військовими опинилася відома шведська екологічна активістка Грета Тунберг, яка вже не вперше намагалася потрапити морем до Гази.
- Організатори "Глобальної флотилії" звинуватили Ізраїль в атаці на цивільні кораблі та незаконній ізоляції Гази з метою продовження голоду.