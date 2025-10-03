В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Якщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Розвідка Естонії: Росія готується посилити удари по енергетичній інфраструктурі України взимку

Особливо небезпечними є асиметричні дії російських військ проти українських АЕС. 

Фото: Сили оборони Півдня

Глава розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг заявив, що взимку Росія, ймовірно, активізує атаки на критично важливу енергетичну інфраструктуру України, намагаючись завдати максимальних страждань цивільному населенню. 

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на ERR.

За словами Ківісельга, найближчим часом ситуація на фронті суттєво не зміниться: російські війська й надалі чинитимуть тиск по всій лінії бойових дій, намагаючись досягти локальних тактичних успіхів. 

"Загалом оборонні рубежі України утримуються, і немає ознак того, що в найближчі тижні Російській Федерації вдасться домогтися значного прориву", — наголосив він.

Керівник розвідцентру зауважив, що Росія нині має більше можливостей для здійснення глибоких ударів, зокрема завдяки збільшенню кількості засобів дальнього ураження. Це підсилює ризик сезонних атак на енергетичні та інші об’єкти цивільної інфраструктури. 

Крім того, пропаганда РФ, розчарована невдачами на полі бою, відкрито закликає завдавати ударів по критичних енергетичних вузлах.

Особливу небезпеку, за його словами, становлять асиметричні дії російських військ проти українських атомних електростанцій. 

"Мета цих дій — влаштувати масштабну диверсію та відволікти сили української влади й міжнародних партнерів, які надають допомогу. Наслідки великої ядерної аварії та регіонального радіоактивного зараження вимагали б мобілізації всіх внутрішніх ресурсів держави і призвели б до зупинки оборонних операцій. Ба більше, знадобилася б масштабна міжнародна гуманітарна допомога, доставка якої через ворожі дії Росії була б пов’язана з надзвичайно високим ризиком", — наголосив Ківісельг.

В Естонії підкреслили, що захист критичної інфраструктури та стабільна робота енергосистеми залишаються одним із головних викликів для України та її союзників у зимовий період.

  • У ніч на 3 жовтня російські війська атакували Україну дронами і ракетами. Ворог застосував 416 засобів повітряного нападу. Основний напрямок удару – об’єкти критичної інфраструктури (енергетичного сектору) у Харківській та Полтавській областях.
