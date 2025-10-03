В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
TikTok видалив акаунти, що намагалися втрутитися у вибори в Чехії

Платформа боролася з дезінформацією та ботами, які просували проросійські наративи.

TikTok видалив акаунти, що намагалися втрутитися у вибори в Чехії
Фото: EPA

Соцмережа TikTok закрила десятки акаунтів, які запідозрили у втручанні в парламентські вибори в Чехії, пише Politico.

Як повідомив чеський регулятор зв’язку, фахівці виявили сотні акаунтів із ознаками неавтентичної активності. Деякі з них мали охоплення від 5 до 9 мільйонів переглядів на тиждень — більше, ніж у багатьох чеських політичних лідерів.

За даними дослідницької мережі Online Risk Labs, акаунти поширювали прославляння російського диктатора Володимира Путіна, дезінформацію і наративи, що виправдовують агресію Росії проти України, а також демонстрацію «сили» російської армії.

Такі кампанії, за словами експертів, були спрямовані на підтримку радикальних сил — крайньо правої партії «Свобода і пряма демократія» (SPD) та крайньо лівого руху Stačilo! («Досить!»).

За оцінками, ці партії можуть уперше з 1989 року потрапити до уряду або підтримати правопопулістську партію ANO Андрея Бабіша, яка лідирує у рейтингах.

TikTok заявив, що ще до виборів запровадив додаткові заходи безпеки, створив Election Center для доступу користувачів до перевіреної інформації та видалив 98,5% контенту, який порушував правила щодо виборчої цілісності, дезінформації та штучно згенерованих матеріалів.

Єврокомісія разом із представниками Google, Meta, Microsoft, TikTok та X у серпні провела у Празі круглий стіл щодо ризиків для виборів. Платформи заявили про готовність реагувати на можливі інциденти, проте чеський регулятор підкреслив, що відповідальність за системні ризики лежить саме на Єврокомісії.

Як відомо, чеська аналітична група Online Risk Labs повідомила про виявлення 286 анонімних акаунтів у TikTok, які поширюють проросійські наративи та агітують за радикальні політичні сили напередодні парламентських виборів у Чехії, запланованих на 3–4 жовтня.
