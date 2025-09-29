Reuters: Чехії перед виборами виявили сотні проросійських акаунтів у TikTok

Серед партій, які згадувалися у публікаціях — ультраправа "Свобода і пряма демократія" (SPD) з рейтингом близько 13%, а також ультраліва "Досить!" (Stačilo!).

Чеська аналітична група Online Risk Labs повідомила про виявлення 286 анонімних акаунтів у TikTok, які поширюють проросійські наративи та агітують за радикальні політичні сили напередодні парламентських виборів у Чехії, запланованих на 3–4 жовтня, пише Reuters.

За даними дослідників, ці акаунти щотижня збирають від 5 до 9 мільйонів переглядів — більше, ніж сукупні охоплення лідерів провідних партій країни.

"Рахунки не пов’язані з якоюсь однією політичною силою, а демонструють підтримку кількох радикальних та екстремістських партій одночасно", — зазначили в Online Risk Labs.

Чеський телекомунікаційний регулятор CTU підтвердив, що отримав скарги на сотні акаунтів у TikTok. Звернення визнали актуальними та передали до Європейської комісії, яка здійснює нагляд за великими цифровими платформами.

Серед партій, які згадувалися у виявлених публікаціях, — ультраправа "Свобода і пряма демократія" (SPD) з рейтингом близько 13%, а також ультраліва "Досить!" (Stačilo!), яка має трохи більше 5% підтримки — мінімум, необхідний для проходження до парламенту.

Обидві ці політичні сили виступають за вихід Чехії з НАТО та Європейського Союзу.

У партії "Досить!" заявили, що не використовували фейкових акаунтів та заперечили будь-який іноземний вплив на свою виборчу кампанію.

Online Risk Labs також підкреслила, що кандидати могли навіть не знати про агітацію на свою користь.