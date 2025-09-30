Президентка Єврокомісії роз’яснила ідею репараційної позики для України

Україна має отримати більш структуроване рішення щодо військової підтримки від партнерів і для цього розробили ідею репараційної позики.

Про це 30 вересня повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час спільної заяви з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, ідеться на сайті Єврокомісії.

За словами фон дер Ляєн, ідею репараційної позики базується на заморожених суверенних активах Росії.

«Кредит не буде виплачений одночасно, а траншами і з додатковими умовами. Ми також посилимо власну оборонну промисловість, забезпечивши, щоб частина кредиту використовувалась для закупівель у Європі та разом із європейськими партнерами», - пояснила очільниця Єврокомісії.

Фон дер Ляєн наголосила - мова не йде про конфіскацію активів. «Україна має повернути кредит, якщо Росія виплачуватиме репарації. Винуватець має нести відповідальність», - сказала посадовиця ЄС.