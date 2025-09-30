Президентка Єврокомісії роз’яснила ідею репараційної позики для України

Україна має отримати більш структуроване рішення щодо військової підтримки від партнерів і для цього розробили ідею репараційної позики.
Про це 30 вересня повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час спільної заяви з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, ідеться на сайті Єврокомісії.
За словами фон дер Ляєн, ідею репараційної позики базується на заморожених суверенних активах Росії.
«Кредит не буде виплачений одночасно, а траншами і з додатковими умовами. Ми також посилимо власну оборонну промисловість, забезпечивши, щоб частина кредиту використовувалась для закупівель у Європі та разом із європейськими партнерами», - пояснила очільниця Єврокомісії.
Фон дер Ляєн наголосила - мова не йде про конфіскацію активів. «Україна має повернути кредит, якщо Росія виплачуватиме репарації. Винуватець має нести відповідальність», - сказала посадовиця ЄС.
- Цього місяця стало відомо, що Європейський Союз розглядає можливість надання Україні "репараційної позики" на суму до 130 мільярдів євро. Остаточний розмір допомоги визначать після оцінки потреб України у фінансуванні, яку проведе Міжнародний валютний фонд у 2026–2027 роках.
- За даними чиновників, приблизно 210 млрд євро російських активів зараз перебувають у Європі, з них близько 175 млрд євро — у вигляді готівки на рахунках у бельгійському депозитарії Euroclear. Саме ці кошти можуть стати основою нового інструменту підтримки України.
- Перед запуском "репараційної позики" ЄС планує повністю погасити попередній кредит G7 на 45 млрд євро (приблизно 50 млрд доларів), погоджений торік. Після цього залишиться близько 130 млрд євро, які можуть бути спрямовані на допомогу Україні.
- Європейська комісія запропонувала також новий механізм, який може дозволити спрямувати мільярди євро заморожених російських активів на підтримку України, не вдаючись до прямої конфіскації. Йдеться про те, щоб використати кошти, які надходять на депозитні рахунки Європейського центробанку від активів Euroclear, і замінити їх облігаціями ЄС із нульовим купоном. Така схема дозволила б уникнути юридичних ризиків, адже формально російські гроші залишалися б недоторканними.