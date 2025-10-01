Єврокомісія частково відмовила Угорщині у розблокуванні €545 млн

Єврокомісія частково відхилила запит уряду Угорщини щодо розблокування €545 млн заморожених коштів ЄС, пише Politico.

Як повідомили у Брюсселі, Угорщина отримає лише €163,5 млн авансових виплат, і навіть ці гроші доведеться повернути, якщо доведуть їхнє нецільове використання.

Рішення ухвалили на тлі загострення відносин між ЄС і Будапештом. Віктор Орбан погрожує блокувати нові санкції проти російської енергетики, кандидатуру України на вступ до ЄС та план кредитування Києва на €140 млрд. Лідери Євросоюзу обговорюють у Копенгагені можливість відмови від принципу одностайності, щоб обійти угорське вето.

Єврокомісія нагадала, що з €18 млрд фондів для Угорщини більша частина залишається замороженою через порушення академічних свобод та прав меншин. Брюссель побоюється, що Будапешт може спрямувати нові кошти до університетів, контрольованих так званими «фондами суспільного інтересу».

Часткове виділення коштів пояснили вимогами внутрішніх правил ЄС: для стратегічних проєктів, зокрема у сфері біотехнологій та інфраструктури, необхідно виділити 30 % фінансування авансом.

У Брюсселі розраховують, що збереження більшої частини коштів під заморожуванням дозволить зберегти важелі тиску на уряд Орбана у ключових питаннях.