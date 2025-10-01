Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Концерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Єврокомісія частково відмовила Угорщині у розблокуванні €545 млн

Брюссель залишає кошти заблокованими через порушення академічних свобод і прав меншин.

Віктор Орбан
Фото: EPA/UPG

Єврокомісія частково відхилила запит уряду Угорщини щодо розблокування €545 млн заморожених коштів ЄС, пише Politico

Як повідомили у Брюсселі, Угорщина отримає лише €163,5 млн авансових виплат, і навіть ці гроші доведеться повернути, якщо доведуть їхнє нецільове використання.

Рішення ухвалили на тлі загострення відносин між ЄС і Будапештом. Віктор Орбан погрожує блокувати нові санкції проти російської енергетики, кандидатуру України на вступ до ЄС та план кредитування Києва на €140 млрд. Лідери Євросоюзу обговорюють у Копенгагені можливість відмови від принципу одностайності, щоб обійти угорське вето.

Єврокомісія нагадала, що з €18 млрд фондів для Угорщини більша частина залишається замороженою через порушення академічних свобод та прав меншин. Брюссель побоюється, що Будапешт може спрямувати нові кошти до університетів, контрольованих так званими «фондами суспільного інтересу».

Часткове виділення коштів пояснили вимогами внутрішніх правил ЄС: для стратегічних проєктів, зокрема у сфері біотехнологій та інфраструктури, необхідно виділити 30 % фінансування авансом.

У Брюсселі розраховують, що збереження більшої частини коштів під заморожуванням дозволить зберегти важелі тиску на уряд Орбана у ключових питаннях.
