Сейм Латвії відхилив вотум недовіри прем’єрці Евіці Сіліні

Більшість депутатів парламенту Латвії 2 жовтня відхилила вимогу опозиції про відставку прем’єрки Евіки Сіліні, пише Delfi.

Вотум недовіри ініціювали Національне об’єднання та «Об’єднаний список». Опозиція обґрунтувала свою ініціативу тим, що уряд «тривалий час не може ухвалити чітких рішень щодо припинення економічної співпраці з Росією та Білоруссю».

Голосування відбулося на тлі напружених відносин у самій коаліції між «Новою єдністю», «Прогресивними» та Союзом зелених і селян (СЗС). Попри суперечності, партнери пообіцяли зберегти співпрацю щонайменше для ухвалення так званого «бюджету безпеки» на наступний рік.

У Сеймі «Нова Єдність» має 25 мандатів, СЗС — 16, «Прогресивні» — вісім. В опозиції: у «Об’єднаного списку» — 13, у Нацоб’єднання — 12, у партій «Латвія на першому місці» та «За стабільність» — по вісім. Ще 10 депутатів працюють позафракційно, частина з них забезпечує уряду мінімальну більшість.