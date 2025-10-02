Якщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
Сейм Латвії відхилив вотум недовіри прем’єрці Евіці Сіліні

Опозиція звинувачувала уряд у бездіяльності щодо Росії та Білорусі.

Сейм Латвії відхилив вотум недовіри прем’єрці Евіці Сіліні
Евіка Сіліня
Фото: t.me/Denys_Smyhal

Більшість депутатів парламенту Латвії 2 жовтня відхилила вимогу опозиції про відставку прем’єрки Евіки Сіліні, пише Delfi.

Вотум недовіри ініціювали Національне об’єднання та «Об’єднаний список». Опозиція обґрунтувала свою ініціативу тим, що уряд «тривалий час не може ухвалити чітких рішень щодо припинення економічної співпраці з Росією та Білоруссю».

Голосування відбулося на тлі напружених відносин у самій коаліції між «Новою єдністю», «Прогресивними» та Союзом зелених і селян (СЗС). Попри суперечності, партнери пообіцяли зберегти співпрацю щонайменше для ухвалення так званого «бюджету безпеки» на наступний рік.

У Сеймі «Нова Єдність» має 25 мандатів, СЗС — 16, «Прогресивні» — вісім. В опозиції: у «Об’єднаного списку» — 13, у Нацоб’єднання — 12, у партій «Латвія на першому місці» та «За стабільність» — по вісім. Ще 10 депутатів працюють позафракційно, частина з них забезпечує уряду мінімальну більшість.
