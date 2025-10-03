«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Якщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
ЕксклюзивЯкщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
ЕксклюзивВ інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
ГоловнаСвіт

У США загубленого під час шторму собаку знайшли через два місяці за 2000 миль від дому

Його ідентифікували завдяки мікрочипу. 

Опі зустрівся з власницею
Фото: DuPage County Animal Services у Facebook
Опі зустрівся з власницею

У США через два місяці і за 2000 миль (близько 3200 км) від дому знайшли собаку, який втік у Каліфорнії під час шторму. 5-річний метис коргі та вівчарки на ім'я Опі був знайдений завдяки мікрочипу, пише New York Post

28 вересня Опі помітили, коли він блукав околицями Чикаго – за понад 2000 миль від свого будинку в Каліфорнії – і передали до поліцейського відділку Ітаски. Поліцейські просканували чип і попросили компанію-виробницю зв'язатися з власниками пса. 

Власниця Опі спершу не повірила, що хтось знайшов її улюбленця через такий час і на такій відстані. Вже за два дні після отримання звістки про знаходження Опі жінка приїхала до місцевої Служби захисту тварин, аби забрати його.

Після шторму слід собаки вдалося відстежити на АЗС, але після цього він зник. Власниця припускає, що хтось забрав собаку і перевіз до Іллінойсу. 
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies