У США загубленого під час шторму собаку знайшли через два місяці за 2000 миль від дому

Фото: DuPage County Animal Services у Facebook Опі зустрівся з власницею

У США через два місяці і за 2000 миль (близько 3200 км) від дому знайшли собаку, який втік у Каліфорнії під час шторму. 5-річний метис коргі та вівчарки на ім'я Опі був знайдений завдяки мікрочипу, пише New York Post.

28 вересня Опі помітили, коли він блукав околицями Чикаго – за понад 2000 миль від свого будинку в Каліфорнії – і передали до поліцейського відділку Ітаски. Поліцейські просканували чип і попросили компанію-виробницю зв'язатися з власниками пса.

Власниця Опі спершу не повірила, що хтось знайшов її улюбленця через такий час і на такій відстані. Вже за два дні після отримання звістки про знаходження Опі жінка приїхала до місцевої Служби захисту тварин, аби забрати його.

Після шторму слід собаки вдалося відстежити на АЗС, але після цього він зник. Власниця припускає, що хтось забрав собаку і перевіз до Іллінойсу.