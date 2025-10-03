У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Якщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
Мерц і Макрон попередили про загрозу демократіям у Європі

Лідери Німеччини та Франції закликали посилити оборону та економіку.

Президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц
Фото: Al Drago, Krisztian Bocsi/Bloomberg

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і президент Франції Еммануель Макрон заявили про небезпеку для демократичних систем Європи з боку «осі автократичних держав», пише Politico.

 «Центри сили у світі зміщуються так, як ми не бачили з кінця Холодної війни», — сказав Мерц під час заходів із нагоди 35-ї річниці возз’єднання Німеччини.

«Вісь автократичних держав кидає прямий виклик західним демократіям. Тому ми повинні повернути здатність захищати нашу свободу», - вважає канцлер.

Він зауважив, що «сяйво ліберальної демократії слабшає» і вже «не є даністю, що світ орієнтуватиметься на наші цінності».

Макрон у своєму виступі наголосив, що загрози для демократії походять не лише ззовні, а й зсередини:

«Ми бачимо, що відбувається з нашим демократичним полотном. Дебати перетворюються на суперечки ненависті», — сказав він.

Французький президент також звинуватив західні суспільства у тому, що вони віддали простір демократичних дискусій «американським і китайським соцмережам, які зовсім не зацікавлені у добробуті демократії».

Обидва лідери закликали зміцнювати економічну спроможність ЄС, щоб витримати геополітичні виклики. Мерц підкреслив необхідність протидіяти протекціонізму, шукати нові ринки й оновлювати торговельні правила.
