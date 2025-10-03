Трамп: угода з ХАМАС має бути досягнута, інакше їх "чекає пекло"

Президент США Дональд Трамп оголосив дедлайн до кінця тижня, аби палестинське угруповання ХАМАС погодилось на його мирний план для Смуги Гази, у протилежному випадку Трамп погорожує "небаченим пеклом".

Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social, пише "Європейська правда"

У своєму дописі Трамп заявив, що бійці ХАМАС зазнали втрат у боях з Ізраїлем і більшість тих, хто залишився в оточенні та може бути знищена.

"Однак, на щастя для ХАМАС, їм дадуть останній шанс! Великі, могутні і дуже багаті країни Близького Сходу і прилеглих до нього регіонів, разом із Сполученими Штатами Америки, домовилися, за участю Ізраїлю, про МИР на Близькому Сході після 3000 років", – написав він.

Трамп закликав ХАМАС звільнити всіх заручників, захоплених під час нападу на Ізраїль у жовтні 2023 року.

"Угода з ХАМАС має бути досягнута до неділі ввечері о шостій (6) годині за Вашингтоном. Всі країни підписали угоду! Якщо ця угода, яка є останнім шансом, не буде укладена, на ХАМАС обрушиться небачене досі "пекло", — написав Трамп.