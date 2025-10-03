Швеція хоче посилити повноваження берегової охорони щодо морського спостереження

Швеція хоче посилити безпеку в Балтійському морі шляхом, розширивши повноваження берегової охорони щодо здійснення морського спостереження.
Відповідний законопроєкт подав уряд, пише Reuters з посиланням на міністерство оборони скандинавської країни.
Регіон Балтійського моря перебуває в стані підвищеної готовності після низки випадків пошкодження підводних кабелів і газопроводів після вторгнення Росії в Україну у 2022 році, а також нещодавні появи дронів та порушення повітряного простору.
“Ми не обирали нашу зовнішню ситуацію, але маємо справлятися з реальністю, в якій опинилися”, – заявив міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін.
НАТО, членом якого є Швеція, заявило минулого тижня, що посилює свою місію в Балтійському морі фрегатом протиповітряної оборони та іншими засобами після вторгнення безпілотників у Данію.
- Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія для запуску дронів у країни Європи могла використати танкери у Балтійському морі.