Зеленський: є подробиці про те, що Росія для запуску дронів у Балтійському морі використали танкери

Президент України Володимир Зеленський повідомив про появу нових деталей про те, що Росія для запуску дронів у Балтійському морі могла використати танкери. Про це він розповів під час онлайн-звернення на Варшавському безпековому форумі.

Ці дрони вже спричинили значні проблеми в Північній Європі. Якщо Росія використовує танкери як платформи для БпЛА, то ці танкери не повинні вільно оперувати в Балтійському морі, вважає президент України.

“Це фактично російська військова діяльність проти європейських країн. Тож Європа має право закрити протоки і морські шляхи, щоб себе захистити”, – сказав він.

Польщі, на територію якої залетіли дрони із Росії, Україна пропонує створити спільний щит.

"Україна пропонує Польщі та іншим партнерам побудувати спільний, справді надійний щит проти російських загроз. Це можливо. Україна може боротися з усіма типами російських дронів і ракет. І якщо ми діятимемо спільно в регіоні, ми будемо мати достатню кількість зброї та виробництва для цього. Якщо Росія втратить можливість бити в повітрі, то вона не зможе продовжувати війну", – додав президент.

Атаку 10 вересня він назвав нападом не просто на Польщу, а й на НАТО. Укоаїна готова поділитися досвідом військових у збитті всіх видів російських БпЛА.

Під час виступу він привітав Молдову з перемогою на виборах проєвропейської партії президентки Маї Санду і закликав Європу продовжувати допомогу цій країні.

Дрони в країнах Європи

10 вересня під час масованої атаки Росії проти України 19 російських дронів залетіли на польську територію, і країна вирішила їх збивати. Це стало першим випадком збиття засобів ураження за увесь час, хоча поодинокі ракети і дрони залітали туди й раніше. Вже через декілька днів дрон полетів у Румунію, але вона його не збивала і він повернувся в бік України.

Після цього відбулася ціла низка прольотів невідомих безпілотників у різних країнах: Данії, Норвегії, Швеції, Фінляндії Німеччини. Хто стоїть за цим – невідомо, але не виключають, що росіяни.

В Єврокомісії ще після інцидентів у Данії і Норвегії, які були першими, заявили про загрозу інфраструктурі.