Мадуро готовий запровадити в Венесуелі надзвичайний стан у випадку атаки США

Президент Венесуели Ніколас Мадуро готовий запровадити надзвичайний стан у випадку військової атаки США, заявила віцепрезидентка Делсі Родріґес. Вона застерегла, що наслідки будуть "катастрофічними", передає The Guardian.

Вашингтон раніше заявив, що атакує в межах боротьби проти наркокартелів Латинської Америки, які постачають кокаїн і фентаніл до США. Але є побоювання, що атаки можуть бути прелюдією до військової інтервенції, покликаної покласти край 12-річному правлінню Мадуро.

Родріґес, одна з найближчих соратниць президента, закликала США визнати, що визначення цих ударів як боротьби проти наркотрафіку є "великою брехнею". Вона вважає, що ці удари є кампанією президента США за захоплення природних ресурсів Венесуели. Ця країна має найбільші виявлені запаси нафти на Землі.

"Це має лише одну мету і об'єкт: запаси нафти, газу, золота, мінералів і біологічного багатства, яке має Венесуела – і яке їй потрібно для нової ери, в якій уряд США декларує війну всій планеті", – впевнена віцепрезидентка.

Родрігес заявила, що надзвичайний стан, якщо його активувати, негайно надасть Мадуро особливі повноваження мобілізувати збройні сили, закрити кордони країни та передати військовим контроль над ключовою інфраструктурою. "Ми ніколи не здамо нашу батьківщину – ніколи!" – пообіцяла вона, попереджаючи, що венесуельці, які публічно підтримають таке втручання, зіткнуться з наслідками.

"Ті, хто відкрито закликає до вторгнення, не можуть вважати себе венесуельцями", – сказала Родрігес.

Атаки США на судна Венесуели

Сполучені Штати провели декілька атак на судна Венесуели, що, за їхніми даними, перевозили наркотики. Унаслідок атаки 16 вересня були вбиті троє людей на борту. Таку ж атаку провели і 3 вересня – тоді загинули 11 людей. Загалом атакували три судна.

Мадуро заявив, що Венесуела скористається правом на самозахист.

За даними NBC, Сполучені Штати готують нові удари по наркокартелях на венесуельській території. Однак президент Дональд Трамп, за їхніми даними на момент публікації, остаточно операцію ще не схвалив.