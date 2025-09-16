Трамп: США атакували ще одне венесуельське наркосудно

Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
ГоловнаСвіт

Трамп: США атакували ще одне венесуельське наркосудно

Внаслідок атаки вбиті троє людей.

Трамп: США атакували ще одне венесуельське наркосудно
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп розповів про черговий удар по венесуельському судну, яке начебто прямувало до Сполучених Штатів.

Про це повідомляє Reuters

“Сьогодні вранці за моїм наказом Збройні сили США здійснили ДРУГИЙ кінетичний удар по позитивно ідентифікованих, надзвичайно жорстоких наркоторгівницьких картелях та наркотерористах у зоні відповідальності SOUTHCOM”, – написав Трамп.

Він уточнив, що удар, внаслідок якого загинули троє чоловіків, стався в міжнародних водах. 

Водночас Трамп не надав жодних доказів того, що човен перевозив наркотики.

“Ці надзвичайно жорстокі наркоторгівницькі картели СТАВНОЛЯТЬ ЗАГРОЗУ національній безпеці США, зовнішній політиці та життєво важливим інтересам США”, – наголосив Трамп.

Допис також містив майже 30-секундне відео з позначкою “Некласифіковано” зверху, на якому показано судно у водоймі, яке вибухає та спалахує.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies