Трамп: США атакували ще одне венесуельське наркосудно

Президент США Дональд Трамп розповів про черговий удар по венесуельському судну, яке начебто прямувало до Сполучених Штатів.
Про це повідомляє Reuters.
“Сьогодні вранці за моїм наказом Збройні сили США здійснили ДРУГИЙ кінетичний удар по позитивно ідентифікованих, надзвичайно жорстоких наркоторгівницьких картелях та наркотерористах у зоні відповідальності SOUTHCOM”, – написав Трамп.
Він уточнив, що удар, внаслідок якого загинули троє чоловіків, стався в міжнародних водах.
Водночас Трамп не надав жодних доказів того, що човен перевозив наркотики.
“Ці надзвичайно жорстокі наркоторгівницькі картели СТАВНОЛЯТЬ ЗАГРОЗУ національній безпеці США, зовнішній політиці та життєво важливим інтересам США”, – наголосив Трамп.
Допис також містив майже 30-секундне відео з позначкою “Некласифіковано” зверху, на якому показано судно у водоймі, яке вибухає та спалахує.
-
Між США та Венесуелою триває напруження, пов'язане з військовою присутністю американських ВМС у регіоні.
-
Президент США Дональд Трамп заявив про військову операцію, внаслідок якої було знищено судно з Венесуели, на борту якого, за твердженням Вашингтона, були наркотики.
-
Президент Венесуели Ніколас Мадуро вважає поведінку США агресією проти його країни.