Штати запровадили санкції проти мережі, яка допомагала продавати іранську нафту

Санкції оголосили проти двох іранських фінансових посередників та понад десятка осіб і компаній, розташованих у Гонконзі та Об’єднаних Арабських Еміратах

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) оголосило про санкції проти двох іранських фінансових посередників та понад десятка осіб і компаній, розташованих у Гонконзі та Об’єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ).

Як зазначили у відомстві, ці компанії та особи брали участь у проведенні фінансових операцій, зокрема від продажу іранської нафти, що приносили вигоду Силам «Кудс» Корпусу вартових ісламської революції (IRGC-QF) та Міністерству оборони й логістики Збройних сил Ірану (MODAFL).

Такі тіньові банківські мережі, які працюють через перевірених нелегальних фінансових посередників, зловживають міжнародною фінансовою системою, обходять санкції, відмивають кошти через офшорні компанії-прикриття та криптовалюту.

Потім ці доходи використовують для підтримки терористичних проксі-груп у регіоні й розробки сучасних озброєнь, зокрема балістичних ракет і безпілотників, що становить загрозу безпеці сил США та їхніх союзників.

Сьогоднішні заходи є вже другим раундом санкцій проти іранської тіньової банківської інфраструктури після початку кампанії "максимального тиску" на Іран.

Наслідки санкцій

Усі активи підсанкційних осіб і компаній у США або під контролем американських осіб заморожуються й мають бути задекларовані в OFAC.

Заборонені будь-які операції з ними без спеціальної ліцензії OFAC.

Порушення санкцій може призвести до цивільної чи кримінальної відповідальності як для громадян США, так і для іноземних осіб.

Іноземні банки, які свідомо проводять значні транзакції на користь підсанкційних осіб, також ризикують потрапити під вторинні санкції США.

Раніше США ввели санкції проти суден, які займалися контрабандою іранської нафти.