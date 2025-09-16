Штати запровадили санкції проти мережі, яка допомагала продавати іранську нафту

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) оголосило про санкції проти двох іранських фінансових посередників та понад десятка осіб і компаній, розташованих у Гонконзі та Об’єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ).
Як зазначили у відомстві, ці компанії та особи брали участь у проведенні фінансових операцій, зокрема від продажу іранської нафти, що приносили вигоду Силам «Кудс» Корпусу вартових ісламської революції (IRGC-QF) та Міністерству оборони й логістики Збройних сил Ірану (MODAFL).
Такі тіньові банківські мережі, які працюють через перевірених нелегальних фінансових посередників, зловживають міжнародною фінансовою системою, обходять санкції, відмивають кошти через офшорні компанії-прикриття та криптовалюту.
Потім ці доходи використовують для підтримки терористичних проксі-груп у регіоні й розробки сучасних озброєнь, зокрема балістичних ракет і безпілотників, що становить загрозу безпеці сил США та їхніх союзників.
Сьогоднішні заходи є вже другим раундом санкцій проти іранської тіньової банківської інфраструктури після початку кампанії "максимального тиску" на Іран.
Наслідки санкцій
- Усі активи підсанкційних осіб і компаній у США або під контролем американських осіб заморожуються й мають бути задекларовані в OFAC.
- Заборонені будь-які операції з ними без спеціальної ліцензії OFAC.
- Порушення санкцій може призвести до цивільної чи кримінальної відповідальності як для громадян США, так і для іноземних осіб.
- Іноземні банки, які свідомо проводять значні транзакції на користь підсанкційних осіб, також ризикують потрапити під вторинні санкції США.
Раніше США ввели санкції проти суден, які займалися контрабандою іранської нафти.