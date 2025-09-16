Штати запровадили санкції проти мережі, яка допомагала продавати іранську нафту

Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
ГоловнаСвіт

Штати запровадили санкції проти мережі, яка допомагала продавати іранську нафту

Санкції оголосили проти двох іранських фінансових посередників та понад десятка осіб і компаній, розташованих у Гонконзі та Об’єднаних Арабських Еміратах

Штати запровадили санкції проти мережі, яка допомагала продавати іранську нафту

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) оголосило про санкції проти двох іранських фінансових посередників та понад десятка осіб і компаній, розташованих у Гонконзі та Об’єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ). 

Як зазначили у відомстві, ці компанії та особи брали участь у проведенні фінансових операцій, зокрема від продажу іранської нафти, що приносили вигоду Силам «Кудс» Корпусу вартових ісламської революції (IRGC-QF) та Міністерству оборони й логістики Збройних сил Ірану (MODAFL).

Такі тіньові банківські мережі, які працюють через перевірених нелегальних фінансових посередників, зловживають міжнародною фінансовою системою, обходять санкції, відмивають кошти через офшорні компанії-прикриття та криптовалюту. 

Потім ці доходи використовують для підтримки терористичних проксі-груп у регіоні й розробки сучасних озброєнь, зокрема балістичних ракет і безпілотників, що становить загрозу безпеці сил США та їхніх союзників.

Сьогоднішні заходи є вже другим раундом санкцій проти іранської тіньової банківської інфраструктури після початку кампанії "максимального тиску" на Іран.

Наслідки санкцій

  • Усі активи підсанкційних  осіб і компаній у США або під контролем американських осіб заморожуються й мають бути задекларовані в OFAC.
  • Заборонені будь-які операції з ними без спеціальної ліцензії OFAC.
  • Порушення санкцій може призвести до цивільної чи кримінальної відповідальності як для громадян США, так і для іноземних осіб.
  • Іноземні банки, які свідомо проводять значні транзакції на користь підсанкційних осіб, також ризикують потрапити під вторинні санкції США.

Раніше США ввели санкції проти суден, які займалися контрабандою іранської нафти.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies