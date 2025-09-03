Єрмак: США ввели санкції проти суден, які займалися контрабандою іранської нафти

За цими оборудками стоїть іраксько-китайський бізнесмен, який проживає в ОАЕ.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що США ввели санкції проти суден, які займалися контрабандою іранської нафти, замаскованої під іракську.

"США зробили ще один важливий крок для посилення тиску на тих, хто допомагає рф та ірану обходити санкції", – написав він у телеграмі і пояснив, що 2 вересня міністерство фінансів США ввело повні блокуючі санкції проти мережі компаній і морських суден, які займалися контрабандою іранської нафти, замаскованої під іракську. За цими оборудками стоїть іраксько-китайський бізнесмен, який проживає в ОАЕ.

"Ця мережа генерує сотні мільйонів доларів щороку і напряму працює в інтересах держави-спонсора тероризму. Тепер 7 компаній та 9 танкерів, які брали участь у схемі, перебувають під санкціями США", – зазначив Єрмак.

За його словами, це є чітким сигналом, що будь-які спроби допомагати ірану чи РФ в обході санкцій приречені, а "кожен долар, отриманий від «тіньового флоту» чи контрабанди, буде заблокований".

"Разом із нашими союзниками ми продовжуємо будувати систему, яка позбавляє агресорів фінансових ресурсів для війни. Низка пропозицій санкційної групи враховуються при запровадженні санкцій. Вдячні США за послідовну роботу", – написав керівник ОП.