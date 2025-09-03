До Києва приїхав міністр оборони Великої Британії Джон Гілі

Сьогодні, 3 вересня, в Україну приїхав міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.
Про це написав у телеграмі очільник оборонного відомства України Денис Шмигаль.
"Радий вітати в Україні Міністра оборони Великої Британії Джона Гілі", – зазначив він.
За словами Шмигаля, із Гілі вони скоординують основні питання наступного засідання у форматі "Рамштайн", що відбудеться в Лондоні, та спільні оборонні проєкти.
"Готуємо важливі двосторонні рішення, які посилять обороноздатність наших країн", – анонсував Шмигаль.
- 30-те засідання контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться 9 вересня цього року.
- Раніше Шмигаль обговорював із Гілі підготовку до наступної зустрічі у форматі "Рамштайн" телефоном.