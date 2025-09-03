Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
ГоловнаПолітика

До Києва приїхав міністр оборони Великої Британії Джон Гілі

Він скоординує із українським колегою основні питання наступного засідання "Рамштайну". 

До Києва приїхав міністр оборони Великої Британії Джон Гілі
Джон Гілі приїхав в Україну
Фото: Скріншот відео із телеграму Дениса Шмигаля

Сьогодні, 3 вересня, в Україну приїхав міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.

Про це написав у телеграмі очільник оборонного відомства України Денис Шмигаль.

"Радий вітати в Україні Міністра оборони Великої Британії Джона Гілі", – зазначив він. 

За словами Шмигаля, із Гілі вони скоординують основні питання наступного засідання у форматі "Рамштайн", що відбудеться в Лондоні, та спільні оборонні проєкти.

"Готуємо важливі двосторонні рішення, які посилять обороноздатність наших країн", – анонсував Шмигаль. 

  • 30-те засідання контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться 9 вересня цього року.
  • Раніше Шмигаль обговорював із Гілі підготовку до наступної зустрічі у форматі "Рамштайн"  телефоном. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies