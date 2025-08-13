​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
ГоловнаСуспільствоВійна

Шмигаль обговорив із британським колегою підготовку зустрічі у форматі «Рамштайн» у вересні

Сторони скоординували основні позиції.

Шмигаль обговорив із британським колегою підготовку зустрічі у форматі «Рамштайн» у вересні
Денис Шмигаль та Джон Гілі
Фото: телеграм / Денис Шмигаль

Міністр оборони Денис Шмигаль повідомив, що обговорив підготовку до наступної зустрічі у форматі «Рамштайн» під час телефонної розмови з Міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі.

Він зазначив, що засідання відбудеться вже у вересні. 

Сторони скоординували основні позиції. Денис Шмигаль подякував Британії за активну підготовку і організацію зустрічі.

Говорили також про розвиток спільних виробництв і реалізацію двосторонніх проєктів у сфері ОПК. Україна очікує, що Велика Британія відіграватиме важливу роль у новому механізмі США і НАТО Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).
