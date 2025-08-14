The Times: Британія відмовилась від ідеї розгортання 30-тисячного контингенту європейських сил в Україні

Зараз європейські союзники розглядають більш «реалістичну місію», яка включає забезпечення повітряної безпеки на заході України, навчальну підтримку українських військових та розмінування Чорного моря.

Велика Британія переглянула плани щодо військових миротворчих сил в Україні, але обіцяє «жорсткі санкції», щоб продовжувати тиск на Росію з метою укладення угоди, пише The Times.

Після віртуальної зустрічі з президентом Трампом та лідерами ЄС у середу Кір Стармер заявив, що Велика Британія та інші європейські країни мають переконливі військові плани щодо розгортання «сил підтримки» в Україні після узгодження припинення вогню.

Водночас британське військове командування відмовилося від ідеї розгортання 30-тисячного контингенту європейських сил для захисту українських портів та міст.

Зараз розглядають більш «реалістичну місію», яка включає забезпечення повітряної безпеки на заході України, підтримку навчання українських військових та розмінування Чорного моря.