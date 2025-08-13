Зустріч на Алясці: Трамп vs Путін – хто виграє?

Утім, Трамп уже заявив про «велику ймовірність» проведення зустрічі з Путіним і Зеленським . «Є дуже велика ймовірність, що ми проведемо другу зустріч, яка буде продуктивнішою за першу, бо на першій я з’ясую, де ми зараз і що ми робимо», — сказав Трамп 13 серпня на пресконференції у Вашингтоні.

Пригадується, в грудні 2019 року президент України Володимир Зеленський перед зустріччю лідерів «нормандської четвірки» у Парижі теж хотів подивитися в очі Путіну . Чи став успішним такий підхід, усі давно дізналися.

Державний секретар США Марко Рубіо, коментуючи заплановану зустріч, зауважив, що президент Дональд Трамп "хоче подивитися цьому хлопцеві в очі". Рано чи пізно, на думку Рубіо, усі дізнаються, чи мав такий підхід шанс стати успішним.

Спецпредставник американського президента Стів Віткофф зі свого боку побачив готовність Росії до закінчення війни. "До першого кроку, принаймні, до припинення вогню. І що це сигнал вперше від них", – розповів журналістам президент Зеленський.

Раніше президент США анонсував обговорення з Путіним війни Росії проти України і власний план врегулювання, який передбачає "обмін територіями": Київ нібито отримає назад частину своїх земель, але змушений буде відмовитися від інших. У відповідь Президент України Володимир Зеленський наголосив, що українські війська не вийдуть із Донбасу , який росіяни використають як плацдарм для майбутнього нового наступу.

15 серпня президент США Дональд Трамп зустрінеться з Путіним на військовій базі Елмендорф-Річардсон у Анкориджі . Хоча американська сторона до останнього сподівалася уникнути сценарію розміщення російської делегації на військовому об'єкті.

Фото: U.S. Air Force photo by Airman 1st Class Andrew Britten Об'єднана військова база США Елмендорф-Річардсон в Анкориджі, Аляска.

До слова, місце зустрічі Трампа і Путіна спочатку викликало подив. Проте спілкування журналістів CNN з чиновниками Білого дому допомогло зрозуміти мотивацію вибору Аляски: завдання ускладнив ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна як військового злочинця. Російська сторона не захотіла організовувати зустріч у Римі, Відні чи Женеві. Пропозиція Кремля щодо Об'єднаних Арабських Еміратів не сподобалася Вашингтону через потребу вдруге за останній час продумувати поїздку Трампа на Близький Схід. Зрештою залишилися лише варіанти Угорщини або Аляски, і Путін "несподівано погодився приїхати на територію США". Щоправда, питання, чи вважає він Аляску американською територією, наразі залишається відкритим.

Натомість Росія не змінює загарбницьких намірів щодо території України. Реакція української сторони та європейських союзників чітка: про жодне юридичне визнання контролю Росії над захопленими територіями не може бути мови.

Що кажуть в Україні

Українські війська не вийдуть із Донбасу, позаяк ця територія для росіян – плацдарм для майбутнього нового наступу, заявив Володимир Зеленський 12 серпня на зустрічі із журналістами. "Якщо сьогодні ми вийдемо з Донбасу, з наших укріплень, з наших рельєфів, з висот, які ми контролюємо, ми чітко відкриємо плацдарм для підготовки наступу “рускіх”. Кілька років – і у Путіна буде відкритий шлях і на Запорізьку, і на Дніпровську області. І не тільки. Також на Харків», – сказав Зеленський. Додавши, що «будь-яке питання територій не може бути відірване від гарантій безпеки. Інакше зараз хочуть подарувати їм приблизно 9 тисяч квадратних кілометрів, це приблизно 30% Донецької області, і це — плацдарм для нової їхньої агресії».

Фото: Володимир Зеленський Володимир Зеленський

Володимир Зеленський також вважає, що «Трамп справді хоче закінчити цю війну, так само, як і Україна».

«Нам потрібно зробити три зустрічі. Дві двосторонні, одна тристороння. І, напевно, після тристоронньої у нас буде результат. І, в принципі, американська сторона не проти, щоб свідком якогось результату Європа була», - сказав глава держави.

Водночас, коментуючи майбутню зустріч Трампа і Путіна, Зеленський назвав її виграшем Путіна: «Тому що він добивається, вибачте, фотографій. Йому потрібна фоточка із зустрічі з президентом Трампом. Якщо ми зустрічаємось втрьох і не домовляємося, то не домовляється Україна і Росія, а не Сполучені Штати. І президент Трамп тут не тільки медіатор, він у переможній ситуації, бо Америка змогла посадити за стіл “рускіх” і українців. Неважливо, що ми готові, а вони не готові – все це зайві деталі. Америка виглядає сильною, якою вона і є. Результату цієї двосторонньої зустрічі на Алясці я не знаю. Тобто ми побачимо це з вами, напевно».

За словами Зеленського, він не знає, про що будуть лідери США І РФ говорити без України. «Напевно, є свій двосторонній трек. Українські питання повинні обговорюватись утрьох, щонайменше», – додав президент.

Фото: Erin Schaff/The New York Times Президент РФ Путін та президент США Дональд Трамп під час двосторонньої зустрічі на саміті Великої двадцятки в Осаці, Японія, у 2019 році.

Щодо санкцій, то, за словами Зеленського, «Путін зробив кілька речей». «Перше: він буде зустрічатись на території США, я вважаю, що це його особиста перемога. Друге: він виходить з ізоляції, тому що з ним зустрічаються на території США. Третє: він цією зустріччю якимось чином відтермінував санкційну політику. У президента Трампа є серйозні санкції, і ми дуже чекаємо на ці санкції. Ми подивимося, що буде далі», – зазначив глава держави.

У середу, 13 серпня, під час візиту до Німеччини Володимир Зеленський мав онлайн-зустріч з американським колегою Дональдом Трампом, президенткою Єврокомісії і генсеком НАТО, лідерами Великої Британії, Фінляндії, Франції, Італії, Польщі. Йшлося про спільні позиції на тему переговорів із Росією – п’ять принципів, відзначив Зеленський на пресконференції з німецьким канцлером Фрідріхом Мерцем.

Перший принцип – все, що стосується України, повинні обговорювати за її участі. Другий – треба готувати тристоронній формат розмов. Також мають бути припинення вогню та гарантії безпеки, які повинні посилитися, якщо Росія не погодиться на припинення вогню в Алясці.

Українські правозахисники зі свого боку закликали включити до переговорного процесу гуманітарні питання жителів тимчасово окупованих територій. "Серед представлених позицій щодо перемир’я відсутні публічно озвучені позиції щодо забезпечення прав і підтримки тих громадян України, які проживають на ТОТ України, – йдеться в заяві низки правозахисних організацій, оприлюдненій організацією ZMINA. – Ба більше, почали з’являтися наративи щодо необхідності “відмови” України від частини окупованих територій, зокрема й АР Крим (визнання півострова російським)". Тим часом становище українських громадян, які проживають на ТОТ України, є дуже складним. Режим припинення вогню, як і будь-які процеси “заморозки” на фронті не зупинять окупацію, а відтак для декількох мільйонів цивільних громадян України, які залишаються в окупації, війна триватиме", –наголошують правники.

Що кажуть в США

Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо, коментуючи майбутню зустріч Дональда Трампа та Путіна Анкориджі, не погодився з тезою про те, що особисті переговори з кремлівським диктатором є поступкою з боку чинної адміністрації США.

Фото: EPA/UPG Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо

За словами Рубіо, не варто говорити про те, що Путін здобув певну перемогу, вийшовши завдяки зустрічі на Алясці з міжнародної ізоляції. Держсекретар наголошує, що ці перемовини "для з'ясування позицій та ухвалення рішення, щоб отримати усі факти". Рубіо додав, що президент Дональд Трамп "хоче подивитися цьому хлопцеві в очі". Рано чи пізно, на думку посадовця, усі дізнаються, чи мав такий підхід шанс стати успішним.

Очільник Мінфіну США Скотт Бессент повідомив, що президент США Дональд Трамп під час зустрічі на Алясці 15 серпня планує обговорювати з Путіним санкції, які "можуть бути посилені, можуть бути ослаблені та можуть мати конкретні терміни дії".

За словами Бессента, Трамп дасть Путіну зрозуміти Путіну, що на столі переговорів перебувають всі варіанти. Він додав, що європейцям "потрібно приєднатися" і "допомогти створити більше важелів впливу".

Фото: EPA/UPG Скотт Бессент

Що кажуть в Європі

Днями прозвучала низка заяв, в яких європейські лідери застерігали від переговорів про мир з Росією без врахування позиції України й безпеки Європи.

Після відеоспілкування 13 липня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на пресконференції із українським президентом Володимиром Зеленським зокрема наголосив: європейці хочуть, щоби американський президент Дональд Трамп у п’ятницю в Анкоріджі мав успіх.

«І сьогодні ми детально проговорили наші позиції з колегами Франції, Великобританії, Польщі, Фінляндії, Італії, також Урсулою фон дер Ляєн, Антоніу Коштою та Марком Рютте. І Володимир Зеленський також був присутній у цих розмовах. Спільно із президентом Трампом ми також поспілкувалися і після цієї зустрічі з вами ми продовжимо консультації під керівництвом президента Макрона і прем’єр-міністра Стармера», – розповів Мерц.

Фото: ОПУ Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц

«На Алясці має йтися про фундаментальні українські та європейські інтереси безпеки. Це був той меседж, який ми прокомунікували сьогодні американському президенту. І ми були одностайні в оцінці ситуації і також в тому, якої мети можна досягти», – наголосив канцлер ФРН.

За його словами, з Трампом домовилися про те, що лідер США одразу після зустрічі з російським диктатором зателефонує Зеленському, а тоді оприлюднить результати перемовин і європейським лідерам.

За результатами відеозустрічі з американським президентом і європейськими лідерами німецький канцлер Фрідріх Мерц повідомив, що Україна готова до переговорів із Росією і до обговорення територіальних питань. Але про те, щоб юридично визнавати окуповані території російськими, немає мови, акцентував Мерц.