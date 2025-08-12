​Зеленський: Ми не вийдемо з Донбасу

«Віткофф сказав, що мають бути територіальні поступки з обох боків. Отак це звучало. І що, напевно, Путін хоче, щоб ми вийшли з Донбасу», - розповів глава держави.

Українські війська не вийдуть із Донбасу, оскільки ця територія для росіян – плацдарм для майбутнього нового наступу.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав 12 серпня на зустрічі із журналістами, передає кореспондент LB.ua.

Як зазначив глава держави, «історія не про те, що “рускіє” пропонують Україні вийти з Донбасу повністю і за це вони готові також з якоїсь території вийти. На мій погляд, по великому рахунку, вони пропонують просто не наступати далі, а не вийти звідкись. І, я думаю, в цьому суть».

«Тому що ситуація, коли вийти з Донбасу – це умова ceasefire, то це обмін достатньо умовний. Це говорить про те, що тобі пропонують вийти з території, яку ти контролюєш, і за це ceasefire, тобто далі не буде наступу. Напевно, вони розуміють, що Харків вони все одно не отримають і Сумську область вони все одно не отримають. І, якщо чесно, Кінбурнська коса, яка блокує морський порт Миколаєва, там немає у них сил. Це не стратегічно для них. Вони просто хочуть, щоб ми вийшли з Донбасу, щоб ми віддали їм Донбас», - сказав президент.

«Ми не вийдемо з Донбасу. Ми не можемо зробити це», - наголосив Зеленський.

За словами глави держави, «всі забувають першу частину — наші території незаконно окуповані».

«Донбас для «руських» — це плацдарм для майбутнього нового наступу. Якщо ми вийдемо з Донбасу по своїй волі або на нас будуть тиснути, ми відкриємо третю війну. Чому? Крим стовідсотково був плацдармом для наступу на південь нашої держави. Донбас стовідсотково був плацдармом для того, щоб не жаліти громадян України, не користуватися своїми, не робити ніяку мобілізацію (вибачте, що так буду казати, але так є), а сепаратистів зробити російською армією. До речі, однією з найміцніших частин їхніх наступальних військ були саме набрані люди з окупованих після 2014 року наших територій. Тобто це формувався плацдарм для повномасштабного вторгнення. Після повномасштабного вторгнення, якщо сьогодні ми вийдемо з Донбасу, з наших укріплень, з наших рельєфів, з висот, які ми контролюємо, ми чітко відкриємо плацдарм для підготовки наступу “рускіх”. Кілька років – і у Путіна буде відкритий шлях і на Запорізьку, і на Дніпровську області. І не тільки. Також на Харків», - сказав Зеленський.

Тому, додав президент, «будь-яке питання територій не може бути відірване від гарантій безпеки. Інакше зараз хочуть подарувати їм приблизно 9 тисяч квадратних кілометрів, це приблизно 30% Донецької області, і це — плацдарм для нової їхньої агресії».

При цьому на запитання, чи є вимога до України відмовитись від Донбасу Зеленський відповів: «Віткофф сказав, що мають бути територіальні поступки з обох боків. Отак це звучало. І що, напевно, Путін хоче, щоб ми вийшли з Донбасу. Тобто це звучало не так, що це Америка хоче, щоб ми вийшли. Коли ми провели ще дві зустрічі NSA, стало зрозуміло, чого хоче Путін. Це не пропозиція Трампа або Віткоффа».