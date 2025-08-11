Свирденко: сьогодні Кабмін запропонував президенту звільнити Сергія Гайдая (оновлено)
Зеленський: ​Немає жодної ознаки, що Росія готується до припинення війни

Росіяни навпаки перемішують свої сили, щоб розпочати нові наступальні операції. 

Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський упевнений, що Росія точно не готується до припинення вогню і війни, а навпаки готується до нових наступів. 

Про це він заявив у відеозверненні. 

"Також сьогодні була доповідь розвідки і військового командування про те, на що розраховує Путін і до чого реально готується. Зокрема, це й приготування воєннє. Він точно не готується до припинення вогню і війни. Путін налаштований тільки на те, щоб подати зустріч з Америкою як свою особисту перемогу. І далі продовжувати діяти так, як і раніше", - сказав Зеленський.

За словами президента, "немає жодної ознаки, що росіяни отримали сигнали готуватись до післявоєнної ситуації".

"Навпаки, вони переміщують свої війська та сили таким чином, щоб розпочати нові наступальні операції. Якщо хтось готується до миру, він цього не робить", - наголосив Зеленський.

Він додав, що Україна продовжує інформувати партнерів про реальну ситуацію на полі бою, в дилогія та в російському плануванні подальших дій.
