Зеленський: ​Немає жодної ознаки, що Росія готується до припинення війни

Президент Володимир Зеленський упевнений, що Росія точно не готується до припинення вогню і війни, а навпаки готується до нових наступів.
Про це він заявив у відеозверненні.
"Також сьогодні була доповідь розвідки і військового командування про те, на що розраховує Путін і до чого реально готується. Зокрема, це й приготування воєннє. Він точно не готується до припинення вогню і війни. Путін налаштований тільки на те, щоб подати зустріч з Америкою як свою особисту перемогу. І далі продовжувати діяти так, як і раніше", - сказав Зеленський.
За словами президента, "немає жодної ознаки, що росіяни отримали сигнали готуватись до післявоєнної ситуації".
"Навпаки, вони переміщують свої війська та сили таким чином, щоб розпочати нові наступальні операції. Якщо хтось готується до миру, він цього не робить", - наголосив Зеленський.
Він додав, що Україна продовжує інформувати партнерів про реальну ситуацію на полі бою, в дилогія та в російському плануванні подальших дій.
- Як відомо, 15 серпня в американському штаті Аляска планується зустріч Трампа з Путіним, яка стане першою зустріччю американського лідера з очільником Кремля після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
- Генсек НАТО Марк Рютте зазначив, що ця зустріч стане тестом Росії на шляху до завершення війни в Україні.
- За інформацією ЗМІ, Кремль вимагає контролю над усією територією Донецької області в обмін на замороження фронту.
- Віцепрезидент США Джей Ді Венс також заявив, що у Вашингтоні працюють над організацією зустрічі президента України Володимира Зеленського і президента РФ Путіна. Однак, він зазначив, що "і росіяни, і українці, ймовірно, в кінцевому підсумку будуть незадоволені".