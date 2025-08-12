У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
На Сумщині українська армія змогла звільнити 6 із 18 окупованих населених пунктів

У Луганській області Сили оборони просунулися на один кілометр вглиб позицій противника. 

На Сумщині українська армія змогла звільнити 6 із 18 окупованих населених пунктів
Бої із росіянами на Сумщиі, фото ілюстративне
Фото: Скріншот відео ГУР

На Сумщині Сили оборони звільнили 6 із 18 окупованих росіянами населених пунктів, в двох точках вийшли на кордон з РФ. 

Про це президент України Володимир Зеленський сказав сьогодні на зустрічі з журналістами, передає кореспондент LB.ua.

«Сумщина. Там було у нас 18 точок – окупованих сіл або важливих точок. Шість звільнено. Тобто ми просуваємося вперед. Це хороші новини. У двох точках вийшли на кордон з Російською Федерацією. Я думаю, що там більш-менш позитив», - повідомив глава держави.

За словами президента, також «зачистили ще 900 метрів на Сумщині біля кількох пунктів до кордону».

Зеленський повідомив, що в Луганській області Сили оборони України просунулися на один кілометр вглиб позицій противника. 

«Не скажу, які підрозділи, і не скажу, де саме, бо заходи ще тривають, але ми просунулися на один кілометр вглиб позицій противника», — зауважив глава держави.

«Харківський напрямок – стоїмо. Запорізька область. Зберігаємо позиції», - додав президент.
﻿
