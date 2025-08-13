Унаслідок російських обстрілів на Дніпропетровщині постраждала цивільна

Упродовж дня російські окупанти обстріляли два райони Дніпропетровщини. Унаслідок ворожих атак постраждала 44-річна цивільна.
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Протягом дня під ударом була Нікопольщина. Агресор поцілив артилерією та FPV-дронами. Атакував Нікополь, Мирівську, Покровську, Марганецьку, Червоногригорівську громади", — ідеться у повідомленні.
Унаслідок обстрілу постраждала 44-річна жінка. Вона на амбулаторному лікуванні.
Пошкоджені дачний будинок, авто, лінія електропередач. Пожежі виникли у господарській споруді, також зайнялася суха трава.
По Покровській громаді Синельниківського району, російська армія вдарила КАБами. Вогонь охопив дах приватного будинку, ще 2 оселі і 2 господарські споруди – понівечені.
По Слов'янській громаді противник влучив безпілотником. Горіло авто.
- Російська армія продовжує спроби прориву та закріплення на Новопавлівському напрямку, щоб вийти в напрямку адмінмежі Дніпропетровської області.