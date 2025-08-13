РЖД у вогні
Унаслідок російських обстрілів на Дніпропетровщині постраждала цивільна

Ворог обстріляв Нікопольський та Синельниківський райони.

Унаслідок російських обстрілів на Дніпропетровщині постраждала цивільна
Фото: Сергій Лисак

Упродовж дня російські окупанти обстріляли два райони Дніпропетровщини. Унаслідок ворожих атак постраждала 44-річна цивільна.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Протягом дня під ударом була Нікопольщина. Агресор поцілив артилерією та FPV-дронами. Атакував Нікополь, Мирівську, Покровську, Марганецьку, Червоногригорівську громади", — ідеться у повідомленні. 

Унаслідок обстрілу постраждала 44-річна жінка. Вона на амбулаторному лікуванні. 

Пошкоджені дачний будинок, авто, лінія електропередач. Пожежі виникли у господарській споруді, також зайнялася суха трава. 

По Покровській громаді Синельниківського району, російська армія вдарила КАБами. Вогонь охопив дах приватного будинку, ще 2 оселі і 2 господарські споруди – понівечені.

По Слов'янській громаді противник влучив безпілотником. Горіло авто.
