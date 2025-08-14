У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
На Донеччині заступник командира військової частини допустив незаконні бойові виплати на 900 тисяч гривень

Упродовж травня-липня 2023 року дев’ять його підлеглих безпідставно отримували додаткову винагороду за нібито участь у бойових діях. 

Фото: З відкритих джерел

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру заступнику командира однієї з військових частин, дислокованих на Донеччині.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

За даними слідства, упродовж травня-липня 2023 року дев’ять його підлеглих безпідставно отримували додаткову винагороду за нібито участь у бойових діях, хоча в цей час у військовослужбовців вже був призупинений строк військової служби через підозру у відмові від виконання бойового наказу. 

Заступник командира особисто погодив документи для нарахування їм додаткової винагороди.

"Посадовець не забезпечив належного контролю за використанням бюджетних коштів, що входило до його службових обов’язків. Внаслідок такої недбалості з державного бюджету було безпідставно виплачено майже 900 тис. грн", - зазначили в ДБР.

Військовослужбовцю повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу (недбале ставлення до військової служби в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.
