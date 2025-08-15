У Святогірську на Донеччині унаслідок обстрілу РФ загинули двоє поліцейських

Під час виконання службових обов’язків внаслідок російського обстрілу у Святогірську Донецької області загинули капітан поліції Роман Пеньков і старший сержант поліції Валентин Гавриш.
Про це повідомляє поліція Донецької області.
"Автомобіль, на якому рухались правоохоронці, потрапив під ворожий обстріл. Смертельні поранення отримали старший дільничний офіцер відділу поліції №4 (Слов’янськ) Краматорського РУП Роман Пеньков і поліцейський-водій місцевого підрозділу поліції охорони Валентин Гавриш", — ідеться у повідомленні.
Пеньков родом із Райгородока Краматорського району. "Як дільничний офіцер поліції знав кожен сантиметр своєї рідної території та першим приходив на допомогу людям", — ідеться у повідомленні.
У поліцейського залишились батьки, дружина і семирічна донька.
Валентин Гавриш народився у Новоселівці Лиманського району. До Національної поліції прийшов у 2019 році. З вересня 2021 року працював поліцейським-водієм взводу реагування Слов’янського міського відділення Маріупольського міжрайонного відділу Управління поліції охорони в Донецькій області.
"Був люблячим сином, братом і чоловіком", — зазначили в поліції.
- На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 2 людини загинули й 7 отримали поранення. У Слов'янську через російський обстріл поранено рятувальника.