Фейкові відео з так званими "перемогами" ЗС РФ потрібні для звітів Кремлю.

Російські окупанти знімають постановочні відео захоплень населених пунктів України, щоб приписати собі "фейкові перемоги".

Про це інформує ГУР МО України.

У розвідці зазначають, що російська пропаганда активно застосовує нову тактику поширення дезінформації – постановочні "захоплення" населених пунктів для створення ілюзії успіхів на фронті.

"Для цього ворог направляє малі групи із російськими прапорами (“двійки”) в обхід позицій українських оборонців. Частині з них вдається просочитися в окремі населені пункти та зняти короткі відео, що нібито підтверджують “захоплення” території", – кажуть в ГУР.

Постановочні ролики використовуються для так званих “переможних” звітів перед кремлівським керівництвом та поширення в медіа з метою тиску на українське суспільство.

Напередодні ворог поширив чергове таке відео з села Андріївка-Клевцове. На відео – бійці “Російського Добровольчого Корпусу” у складі “Спецпідрозділу Тимура” ГУР МО України та воїни 5-ї окремої важкої механізованої бригади демонструють реальний стан справ у селищі.