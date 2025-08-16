На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Новини компанійЕпіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
ГоловнаСуспільствоВійна

ГУР: окупанти знімають постановочні відео захоплень населених пунктів для створення ілюзії "перемоги"

Фейкові відео з так званими "перемогами" ЗС РФ потрібні для звітів Кремлю.

ГУР: окупанти знімають постановочні відео захоплень населених пунктів для створення ілюзії "перемоги"
Фото: скріншот з відео ГУР МО

Російські окупанти знімають постановочні відео захоплень населених пунктів України, щоб приписати собі "фейкові перемоги".

Про це інформує ГУР МО України.

У розвідці зазначають, що російська пропаганда активно застосовує нову тактику поширення дезінформації – постановочні "захоплення" населених пунктів для створення ілюзії успіхів на фронті.

"Для цього ворог направляє малі групи із російськими прапорами (“двійки”) в обхід позицій українських оборонців. Частині з них вдається просочитися в окремі населені пункти та зняти короткі відео, що нібито підтверджують “захоплення” території", – кажуть в ГУР. 

Постановочні ролики використовуються для так званих “переможних” звітів перед кремлівським керівництвом та поширення в медіа з метою тиску на українське суспільство.

Напередодні ворог поширив чергове таке відео з села Андріївка-Клевцове.  На відео – бійці “Російського Добровольчого Корпусу” у складі “Спецпідрозділу Тимура” ГУР МО України та воїни 5-ї окремої важкої механізованої бригади демонструють реальний стан справ у селищі.

  • Нащодавно спецпризначенці ГУР МО ліквідували окупантів, які сфотографувалися в селі Зелений Гай на Донеччині для звіту про начебто нову “захоплену” позицію на шляху до Дніпропетровщини.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies