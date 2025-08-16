Російські окупанти знімають постановочні відео захоплень населених пунктів України, щоб приписати собі "фейкові перемоги".
Про це інформує ГУР МО України.
У розвідці зазначають, що російська пропаганда активно застосовує нову тактику поширення дезінформації – постановочні "захоплення" населених пунктів для створення ілюзії успіхів на фронті.
"Для цього ворог направляє малі групи із російськими прапорами (“двійки”) в обхід позицій українських оборонців. Частині з них вдається просочитися в окремі населені пункти та зняти короткі відео, що нібито підтверджують “захоплення” території", – кажуть в ГУР.
Постановочні ролики використовуються для так званих “переможних” звітів перед кремлівським керівництвом та поширення в медіа з метою тиску на українське суспільство.
Напередодні ворог поширив чергове таке відео з села Андріївка-Клевцове. На відео – бійці “Російського Добровольчого Корпусу” у складі “Спецпідрозділу Тимура” ГУР МО України та воїни 5-ї окремої важкої механізованої бригади демонструють реальний стан справ у селищі.
- Нащодавно спецпризначенці ГУР МО ліквідували окупантів, які сфотографувалися в селі Зелений Гай на Донеччині для звіту про начебто нову “захоплену” позицію на шляху до Дніпропетровщини.