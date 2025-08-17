За минулу добу окупанти завдали близько 100 ударів по Сумщині

Під обстрілами опинилися Сумський і Шосткинський райони.

Протягом минулої доби російські війська завдали близько 100 ударів по 46 населених пунктах Сумської області.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Найбільше російських атак зафіксовано у Сумському і Шосткинському районах.

Окупанти завдали близько 20 обстрілів із РСЗВ, 25 ударів КАБами, близько 10 разів скинули з БПЛА боєприпас типу ВОГ, а також застосували FPV-дрони і завдали ракетного удару.

У Сумській громаді пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури.

У Середино-Будській громаді зазнали пошкоджень нежитлові приміщення.